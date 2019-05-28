Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 мая 2019, 12:49



1 июня Талнах приглашает на праздник «Мир начинается с детства».

С 14.30 детей и их родителей будут встречать ростовые куклы, увлекая ребят в страну детства. В 15.00 маленькие зрители смогут отправиться на разные интерактивные площадки, где их ждёт много весёлых развлечений, сообщили в администрации города. Юные спортсмены смогут проявить себя на танцевально-игровой площадке «Танцевальная азбука» и принять участие в зажигательных флешмобах и весёлых эстафетах. Любителей игр и викторин встретят на интерактивной площадке «Вместе весело шагать». А все желающие смогут превратиться в сказочных персонажей, посетив уголок аквагрима «Летних красок хоровод» и сфотографироваться на память в фотосалоне «Северок». Юные художники примут участие в конкурсе рисунков на асфальте «Детство – это мы». Вместе с тем с 13 до 17 часов детвору приглашает талнахский филиал музея. Здесь пройдёт День открытых дверей. А в 16 и 17 часов начнутся обзорные семейные экскурсии по памятным местам Талнаха.

Просмотров:176 Мероприятие приурочено к Дню защиты детей и пройдёт на площади Горняков.С 14.30 детей и их родителей будут встречать ростовые куклы, увлекая ребят в страну детства. В 15.00 маленькие зрители смогут отправиться на разные интерактивные площадки, где их ждёт много весёлых развлечений, сообщили в администрации города.Юные спортсмены смогут проявить себя на танцевально-игровой площадке «Танцевальная азбука» и принять участие в зажигательных флешмобах и весёлых эстафетах. Любителей игр и викторин встретят на интерактивной площадке «Вместе весело шагать». А все желающие смогут превратиться в сказочных персонажей, посетив уголок аквагрима «Летних красок хоровод» и сфотографироваться на память в фотосалоне «Северок». Юные художники примут участие в конкурсе рисунков на асфальте «Детство – это мы».Вместе с тем с 13 до 17 часов детвору приглашает талнахский филиал музея. Здесь пройдёт День открытых дверей. А в 16 и 17 часов начнутся обзорные семейные экскурсии по памятным местам Талнаха.