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28 мая 2019, 13:53



Вклад «Норникеля» в организацию XXIX Всемирной зимней универсиады получил высокую оценку.

Высокую награду компания получила за комплексный проект по поддержке XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Церемония вручения премии состоялась 24 мая в Тверской области, на площадке отеля Radisson Завидово. «Вклад генерального партнера в подготовку и проведение Зимней универсиады высоко оценен экспертным сообществом. Помимо производственных показателей в число своих приоритетов «Норникель» всегда ставит развитие культуры, образования, улучшение окружающей среды и качества жизни людей, видит в крупных спортивных мероприятиях масштабную гуманитарную составляющую», – прокомментировал событие старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов. Напомним, «Норникель» поддержал Всемирные студенческие игры не только финансово и инфраструктурно, но взял на себя дополнительные обязательства по подготовке кадров в рамках собственной волонтерской программы. По словам старшего вице-президента, вклад компании в масштабное спортивное событие придал импульс развитию края и оставил в регионе богатое наследие. Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» создана на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса и проводится при поддержке правительства Москвы и Московской области, Агентства стратегических инициатив и бизнес-структур. Фото krsk2019.ru

Просмотров:149 «Норникель» стал лауреатом престижной ежегодной премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни».Высокую награду компания получила за комплексный проект по поддержке XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Церемония вручения премии состоялась 24 мая в Тверской области, на площадке отеля Radisson Завидово.«Вклад генерального партнера в подготовку и проведение Зимней универсиады высоко оценен экспертным сообществом. Помимо производственных показателей в число своих приоритетов «Норникель» всегда ставит развитие культуры, образования, улучшение окружающей среды и качества жизни людей, видит в крупных спортивных мероприятиях масштабную гуманитарную составляющую», – прокомментировал событие старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов.Напомним, «Норникель» поддержал Всемирные студенческие игры не только финансово и инфраструктурно, но взял на себя дополнительные обязательства по подготовке кадров в рамках собственной волонтерской программы. По словам старшего вице-президента, вклад компании в масштабное спортивное событие придал импульс развитию края и оставил в регионе богатое наследие.Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» создана на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса и проводится при поддержке правительства Москвы и Московской области, Агентства стратегических инициатив и бизнес-структур.Фото krsk2019.ru