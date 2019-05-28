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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:03 С 1 июня начнётся ремонт водопропускной трубы на 23-м километре автодороги Норильск - Алыкель.
16:42 Александр Усс принял участие в работе стратегической сессии по развитию северных территорий.
16:30 Кинотеатр «Родина» открывает онлайн-продажу билетов.
15:59 Гламурный кемпинг привлечёт туристов на Таймыр, считают в RussiaDiscovery.
15:14 Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми во время паводка.
15:09 Подведены итоги открытого конкурса на проведение перевозки по коммерческому маршруту № 35 Норильск - Кайеркан.
14:41 Сегодня кромка льда вплотную подошла к Игарке, что в 256 километрах от Дудинки.
13:53 Вклад «Норникеля» в организацию XXIX Всемирной зимней универсиады получил высокую оценку.
12:49 1 июня Талнах приглашает на праздник «Мир начинается с детства».
12:48 Первые ласточки: сегодня норильские дети отправились в «Артек», открыв тем самым летнюю отпускную кампанию.
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