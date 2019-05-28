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28 мая 2019, 14:41



Сегодня кромка льда вплотную подошла к Игарке, что в 256 километрах от Дудинки.

В Игарке к 8.00 наблюдалась вторая подвижка льда, уровень воды достигает семиметровой отметки. В Потапово – забереги, вода поднялась до 460 сантиметров. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:257 Утром в Дудинке вода поднялась до 8,04 метра, причалы начали затапливаться, что происходит ежегодно при достижении восьмиметровой отметки. Напомним, критический уровень воды на Енисее в районе Дудинки – 19,5 метра, при этом уровне начинается подтопление домов в поселке Левинские Пески, как это было в 1999 и 2001 годах. Прибывание воды за сутки по 30-50 см и более - штатная ситуация – территория порта к затоплению готова.В Игарке к 8.00 наблюдалась вторая подвижка льда, уровень воды достигает семиметровой отметки. В Потапово – забереги, вода поднялась до 460 сантиметров.Фото Владимира Макушкина