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28 мая 2019, 15:09



Подведены итоги открытого конкурса на проведение перевозки по коммерческому маршруту № 35 Норильск - Кайеркан.

Что касается пассажиров, то их интересы будут защищены конкуренцией. У них остаётся альтернатива - муниципальный перевозчик, который продолжит возить нас по фиксированному тарифу. Сейчас на межрайонных маршрутах он составляет 40 рублей, с 1 июля повысится до 44 рублей, на внутригородских маршрутах - 26 рублей, после повышения - 30 рублей. Что касается кайерканского маршрута № 35, то на линию будут по-прежнему выходить семь автобусов в будние дни и пять - в выходные и праздничные дни. Всего же в автопарке перевозчика - 11 автобусов. Расписание движения останется без изменений: с 6 до 23 часов. В пиковое время интервал составляет 10 минут, в остальное - не более 30 минут. Фото Ирины Яринской

Просмотров:151 На открытый конкурс была подана единственная заявка: от перевозчика, который сейчас работает по этому маршруту, - ИП Абагоров. Таким образом, с 1 июня он будет работать по новому договору, но объём перевозок и действующее расписание останутся прежними. Единственное отличие нового договора с перевозчиком связано с изменением в законодательстве: он будет осуществлять работу на маршруте по нерегулируемому тарифу, то есть, заранее предупредив администрацию Норильска и пассажиров, сможет по своему усмотрению менять расценки на проезд. По такой схеме уже работают все семь коммерческих перевозчиков Норильска, этот маршрут последним переводится на такую форму работы. Впрочем, и в этом случае есть ограничения, например, перевозки по соцкартам всё равно будут возмещаться коммерсантам по тем тарифам, что установлены правительством Красноярского края.Что касается пассажиров, то их интересы будут защищены конкуренцией. У них остаётся альтернатива - муниципальный перевозчик, который продолжит возить нас по фиксированному тарифу. Сейчас на межрайонных маршрутах он составляет 40 рублей, с 1 июля повысится до 44 рублей, на внутригородских маршрутах - 26 рублей, после повышения - 30 рублей.Что касается кайерканского маршрута № 35, то на линию будут по-прежнему выходить семь автобусов в будние дни и пять - в выходные и праздничные дни. Всего же в автопарке перевозчика - 11 автобусов. Расписание движения останется без изменений: с 6 до 23 часов. В пиковое время интервал составляет 10 минут, в остальное - не более 30 минут.Фото Ирины Яринской