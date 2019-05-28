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28 мая 2019, 15:14

Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми во время паводка.


Начались летние каникулы, и дети больше времени проводят на улице. В этой связи управление по делам ГО и ЧС Дудинки обращается к родителям: необходимо объяснить детям, как вести себя во время паводка и ледохода, и это касается не только льда на крупных водоёмах, но и у мелких рек и озёр.
Нельзя подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу; нельзя приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину водоёма. Нельзя кататься на самодельных плотах, досках, брёвнах и плавающих льдинах, прыгать с одной льдины на другую.
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

 28 мая 2019 
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16:30   Кинотеатр «Родина» открывает онлайн-продажу билетов. 15:59   Гламурный кемпинг привлечёт туристов на Таймыр, считают в RussiaDiscovery.
15:14   Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми во время паводка. 15:09   Подведены итоги открытого конкурса на проведение перевозки по коммерческому маршруту № 35 Норильск - Кайеркан.
14:41   Сегодня кромка льда вплотную подошла к Игарке, что в 256 километрах от Дудинки. 13:53   Вклад «Норникеля» в организацию XXIX Всемирной зимней универсиады получил высокую оценку.
12:49   1 июня Талнах приглашает на праздник «Мир начинается с детства». 12:48   Первые ласточки: сегодня норильские дети отправились в «Артек», открыв тем самым летнюю отпускную кампанию.
10:21   В спортивной школе № 6 прошёл выпускной. 10:15   Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края.

 27 мая 2019 
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16:05   За выходные кромка льда на Енисее продвинулась на 351 километр. 15:51   «Вперёд в прошлое» и «Зожик» - победители городского конкурса социальных проектов «Мы – НКО».
15:34   К этому часу делегация правительства Красноярского края побывала в реабилитационном центре «Виктория». 15:25   Норильское «Боевое братство» приняло участие в автопробеге, посвященном 101-й годовщине Пограничных войск.
15:20   Для граждан с большим трудовым стажем портал «Работа в России» запускает новый раздел. 13:56   В Норильске стартует ежегодная межрегиональная акция «Мы не хотим жить на свалке!»
13:53   Сегодня в Норильске работает делегация правительства и Законодательного собрания Красноярского края. В повестке – вопросы, касающиеся социальной политики города. 12:46   В столице Таймыра открылось туристическое кафе «Арктик Туристико».
12:33   В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города. 09:46   «Школьный вальс - 2019» проводил норильских выпускников этого года в большую жизнь.

 26 мая 2019 
19:24   В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup. 19:19   В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир.
14:13   К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.

 25 мая 2019 
23:22   В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.

 24 мая 2019 
18:19   Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей. 18:18   В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06   «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре. 16:57   Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.
16:24   Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института. 16:10   Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.
16:09   Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность. 15:40   Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.
13:29   В Молодежном центре Кайеркана ко Дню защиты детей пройдет праздничная программа «Пробежаться по радуге». 12:31   Завтра в Молодежном центре пройдет мастер-класс по бальным танцам.
12:29   На одном из домов Норильска завершаются работы в рамках региональной программы капитальных ремонтов. 10:02   В 15-летний юбилей в благотворительном фонде «69 параллель» по традиции подводят некоторые итоги работы.

 23 мая 2019 
18:54   Молодёжь приглашают принять участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы. 18:24   На турнире Arctic Curling Cup, проходящем в Дудинке, сыграны первые матчи.
18:22   Сегодня в 23-й школе прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню биологического многообразия. 17:21   Благотворительный фонд «69 параллель» отметил своё 15-летие. Главный подарок для фонда – это когда у его подопечных всё хорошо.
17:01   Персональную выставку «Спасибо вам, учителя» и авторские портреты в подарок педагогам гимназии № 5 оставила ученица, прощаясь с начальной школой. 16:19   Ровно через месяц, 23 июня, в Норильске пройдут выпускные вечера.
15:31   Для норильских 11-классников прозвенел последний звонок – раньше всех в Красноярском крае. 15:28   Сегодня в Дудинку прилетели на традиционный этап мирового тура по кёрлингу WCT Arctic Curling Cup команды-участницы.
15:04   80-летие отпраздновал один из авторов геологических карт района Норильска. 14:02   Последний день мая в Норильске станет Днем бесплатной юридической помощи.




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