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28 мая 2019, 15:14



Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми во время паводка.

Нельзя подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу; нельзя приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину водоёма. Нельзя кататься на самодельных плотах, досках, брёвнах и плавающих льдинах, прыгать с одной льдины на другую. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:151 Начались летние каникулы, и дети больше времени проводят на улице. В этой связи управление по делам ГО и ЧС Дудинки обращается к родителям: необходимо объяснить детям, как вести себя во время паводка и ледохода, и это касается не только льда на крупных водоёмах, но и у мелких рек и озёр.Нельзя подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу; нельзя приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину водоёма. Нельзя кататься на самодельных плотах, досках, брёвнах и плавающих льдинах, прыгать с одной льдины на другую.Фото Владимира Макушкина