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28 мая 2019, 15:59



Гламурный кемпинг привлечёт туристов на Таймыр, считают в RussiaDiscovery.

Агентство развития Норильска совместно с компанией RussiaDiscovery организовало в Норильске семинар, посвящённый созданию туристических продуктов на Таймыре. В течение двух дней Вадим Мамонтов и Анна Булочникова, генеральный директор и директор по консалтингу RussiaDiscovery, обучали норильских туроператоров, гидов, экскурсоводов и представителей бизнеса в сфере туризма созданию туристических маршрутов. Эксперты отметили рост интереса к Арктике и вместе с тем обозначили сдерживающие развитие туризма факторы, актуальные для всей России: нехваткой объектов размещения, недостаточный уровень сервиса, цены, транспортное сообщение и прочие. По их оценке, в отношение туристических возможностей Таймыра ситуация постепенно меняется, поэтому особенно важно местным туроператорам подстраиваться под обновление условий и предлагать современный продукт, например, гламурный кемпинг. Глэмпинг – отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. В отличие от классических кемпингов или походов с палатками каждое жилище в глэмпинге оборудовано туалетом и ванной комнатой с горячей водой, имеет удобную кровать с постельным бельём вместо спальника и обставлено настоящей мебелью: столами, креслами и стульями. Такой формат размещения представляется наиболее удобным для внедрения его, к примеру, на территории плато Путорана. На тренинге много времени было уделено практической работе. Участники создавали уникальное торговое предложение, проигрывали сценарий чрезвычайной ситуации, в которую попали гид и туристическая группа, составляли обновленные программы маршрутов, налаживали нетворкинг. Для того чтобы привлечь туристов на Таймыр, туроператорам необходимо точно понимать свою целевую аудиторию и уметь описывать уникальность предложенного тура.

Просмотров:158 Агентство развития Норильска совместно с компанией RussiaDiscovery организовало в Норильске семинар, посвящённый созданию туристических продуктов на Таймыре. В течение двух дней Вадим Мамонтов и Анна Булочникова, генеральный директор и директор по консалтингу RussiaDiscovery, обучали норильских туроператоров, гидов, экскурсоводов и представителей бизнеса в сфере туризма созданию туристических маршрутов.Эксперты отметили рост интереса к Арктике и вместе с тем обозначили сдерживающие развитие туризма факторы, актуальные для всей России: нехваткой объектов размещения, недостаточный уровень сервиса, цены, транспортное сообщение и прочие. По их оценке, в отношение туристических возможностей Таймыра ситуация постепенно меняется, поэтому особенно важно местным туроператорам подстраиваться под обновление условий и предлагать современный продукт, например, гламурный кемпинг. Глэмпинг – отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. В отличие от классических кемпингов или походов с палатками каждое жилище в глэмпинге оборудовано туалетом и ванной комнатой с горячей водой, имеет удобную кровать с постельным бельём вместо спальника и обставлено настоящей мебелью: столами, креслами и стульями. Такой формат размещения представляется наиболее удобным для внедрения его, к примеру, на территории плато Путорана.На тренинге много времени было уделено практической работе. Участники создавали уникальное торговое предложение, проигрывали сценарий чрезвычайной ситуации, в которую попали гид и туристическая группа, составляли обновленные программы маршрутов, налаживали нетворкинг. Для того чтобы привлечь туристов на Таймыр, туроператорам необходимо точно понимать свою целевую аудиторию и уметь описывать уникальность предложенного тура.