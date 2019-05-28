Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 мая 2019, 16:30



Кинотеатр «Родина» открывает онлайн-продажу билетов.

Подробную инструкцию по приобретению билетов можно найти на сайте: кино-родина.рф и официальных страницах в социальных сетях: vk.com/rodina.norilsk, facebook.com/groups, ok.ru/rodina.norilsk, Instagram: @kinokompleks_rodina_norilsk

Просмотров:146 Билеты можно бронировать и приобретать на сайте кино-родина.рф или официальных страницах в социальных сетях. При входе в кинотеатр всё, что необходимо сделать, – это показать контролёру на смартфоне QR-код, который приходит на электронную почту с адреса КиноБилеты.рф.Подробную инструкцию по приобретению билетов можно найти на сайте: кино-родина.рф и официальных страницах в социальных сетях: vk.com/rodina.norilsk, facebook.com/groups, ok.ru/rodina.norilsk, Instagram: @kinokompleks_rodina_norilsk