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28 мая 2019, 16:42



Александр Усс принял участие в работе стратегической сессии по развитию северных территорий.

В работе сессии приняли участие губернатор края Александр Усс и спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов. Всего в дискуссиях участвовали более 70 экспертов научного, исследовательского сообщества, представители бизнеса, руководители органов региональной власти и муниципальных образований. Арктика - это важный регион как в экономическом, так и геополитическом отношении, здесь находится треть общемировых запасов углеводородов, а Северный морской путь является удобной транспортной артерией для перевозки хозяйственных, стратегических и военных грузов. Немаловажную роль Арктика играет и для Красноярского края. В своём приветственном слове Александр Усс подчеркнул значение Севера как особой территории, источника благополучия для красноярцев и северян. Участники сессии подвели итоги работы по нескольким направлениям, которые были посвящены транспортной логистике, цифровизации, экономике и жизнеобеспечению, инфраструктуре северных городов и посёлков, а также природопользованию и повышению качества жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсудили и перспективы модернизации жилищного фонда Норильска, развития региональной авиации и туристических северных круизов, решения энергетических проблем Севера и Арктики, развития предпринимательства на северных территориях. Подводя итоги работы площадки, Александр Усс поручил министру экономики и регионального развития края Егору Васильеву скомпилировать всё, что прозвучало на сессии, для рассмотрения на президиуме Губернаторского совета. «Всё, что может иметь прикладную значимость, необходимо оформить в виде поручений для возможного включения соответствующих затрат в бюджет», − заключил Александр Усс. Фото krskstate.ru

Просмотров:147 Стратегическая сессия «Север» проходит в эти дни в Сибирском федеральном университете – это мероприятие создано для анализа проблем и поиска эффективных решений по развитию северных территорий Красноярского края.В работе сессии приняли участие губернатор края Александр Усс и спикер Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов. Всего в дискуссиях участвовали более 70 экспертов научного, исследовательского сообщества, представители бизнеса, руководители органов региональной власти и муниципальных образований.Арктика - это важный регион как в экономическом, так и геополитическом отношении, здесь находится треть общемировых запасов углеводородов, а Северный морской путь является удобной транспортной артерией для перевозки хозяйственных, стратегических и военных грузов. Немаловажную роль Арктика играет и для Красноярского края. В своём приветственном слове Александр Усс подчеркнул значение Севера как особой территории, источника благополучия для красноярцев и северян.Участники сессии подвели итоги работы по нескольким направлениям, которые были посвящены транспортной логистике, цифровизации, экономике и жизнеобеспечению, инфраструктуре северных городов и посёлков, а также природопользованию и повышению качества жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсудили и перспективы модернизации жилищного фонда Норильска, развития региональной авиации и туристических северных круизов, решения энергетических проблем Севера и Арктики, развития предпринимательства на северных территориях.Подводя итоги работы площадки, Александр Усс поручил министру экономики и регионального развития края Егору Васильеву скомпилировать всё, что прозвучало на сессии, для рассмотрения на президиуме Губернаторского совета.«Всё, что может иметь прикладную значимость, необходимо оформить в виде поручений для возможного включения соответствующих затрат в бюджет», − заключил Александр Усс.Фото krskstate.ru