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28 мая 2019, 17:03



С 1 июня начнётся ремонт водопропускной трубы на 23-м километре автодороги Норильск - Алыкель.

Здесь, на 23-м километре автодороги Норильск - Алыкель, предстоит обустроить временную объездную дорогу, перекрыть движение по основной трассе, вскрыть дорожное полотно, заменить повреждённые элементы трубы, а затем вновь восстановить дорогу. Стоимость контракта на выполнение этих работ составляет девять миллионов рублей. Красноярская подрядная организация приступит к работам 1 июня и должна завершить их к 30 сентября. Определился подрядчик, который уже занимается проектно-сметной документацией на строительство капитальной водопропускной трубы, расположенной на 32-м километре этой же дороги. Нопомним: в середине мая здесь были выполнены работы по обустройству временной водопропускной трубы, которую в дальнейшем заменит капитальное сооружение. Фото Ирины Яринской

Просмотров:200 По словам Кирилла Кривенко, главного специалиста технического отдела МКУ «Норильскавтодор», водопропускное сооружение в районе бывшего асфальтобетонного завода было проложено под трассой ещё в 70-х годах прошлого столетия и за время эксплуатации сильно износилась. Есть риск, что в период паводка произойдёт повреждение трубы, и вода пойдёт через дорогу. Подобное уже случалось как на автодороге Норильск - Алыкель, так и под Талнахом.Здесь, на 23-м километре автодороги Норильск - Алыкель, предстоит обустроить временную объездную дорогу, перекрыть движение по основной трассе, вскрыть дорожное полотно, заменить повреждённые элементы трубы, а затем вновь восстановить дорогу. Стоимость контракта на выполнение этих работ составляет девять миллионов рублей. Красноярская подрядная организация приступит к работам 1 июня и должна завершить их к 30 сентября.Определился подрядчик, который уже занимается проектно-сметной документацией на строительство капитальной водопропускной трубы, расположенной на 32-м километре этой же дороги. Нопомним: в середине мая здесь были выполнены работы по обустройству временной водопропускной трубы, которую в дальнейшем заменит капитальное сооружение.Фото Ирины Яринской