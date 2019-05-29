Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2019, 10:01



Праздник ожидания ледохода и встречи лета пройдёт 2 июня на центральной площади Дудинки.

В 12 часов на главной городской сцене состоится официальное открытие фестиваля, после чего представители пяти северных этносов, проживающих на Таймыре, проведут традиционный обряд кормления огня и воды. Эти ритуалы обязательны для коренных народов: нужно задобрить духов и уважить природу. После завершения обряда начнётся основная программа фестиваля. В течение дня, с 12 до 17 часов, хореографические коллективы Норильска и Дудинки своими зажигательными танцами будут топить лёд. Попробовать танцевать может каждый пришедший: простые и доступные мастер-классы будут проходить прямо на площади. На фестивале предусмотрены и другие площадки. Ступени Таймырского краеведческого музея превратятся в территорию увлекательных детских забав. Юных гостей ждёт занимательная викторина в «Купеческой лавке», к которой подадут чай из самовара и угощения. А ещё - шоу мыльных пузырей, интерактивный спектакль, мастер-класс по изготовлению кукол и росписи камней, аквагрим, чтение стихов и танцевальный конкурс. Нижняя объездная дорога на один день станет «Арктическим Арбатом». Уличные музыканты, художники, выставки картин и «Библиотечный дворик» воссоздадут атмосферу шумной, столичной улицы. Здесь же, на Арбате, можно зарегистрироваться для участия в молодёжном квесте, который стартует в 13 часов. «Обеденная терраса» с уютными столиками, видом на Енисей и вкусной едой поможет восполнить силы после динамичных танцев. Рядом с продовольственными рядами разместится сувенирная лавка с уникальными украшениями и предметами декора ручной работы. Сохранить в памяти «Танцующий лёд» позволят снимки, сделанные в специально подготовленных фотозонах. Лучшие кадры, отмеченные специальными хэштегами, смогут побороться за призы фотоконкурса, который будет объявлен 2 июня. Завершением фестиваля станет дискотека. Танцевать на центральной площади Дудинки, практически на берегу Енисея, будут под музыку рок-банды ZIPPERS. Организаторы фестиваля - администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Фото Сергея Докукина

Просмотров:323 Праздник ожидания ледохода и встречи лета пройдёт 2 июня на центральной площади Дудинки.В 12 часов на главной городской сцене состоится официальное открытие фестиваля, после чего представители пяти северных этносов, проживающих на Таймыре, проведут традиционный обряд кормления огня и воды. Эти ритуалы обязательны для коренных народов: нужно задобрить духов и уважить природу.После завершения обряда начнётся основная программа фестиваля. В течение дня, с 12 до 17 часов, хореографические коллективы Норильска и Дудинки своими зажигательными танцами будут топить лёд. Попробовать танцевать может каждый пришедший: простые и доступные мастер-классы будут проходить прямо на площади.На фестивале предусмотрены и другие площадки. Ступени Таймырского краеведческого музея превратятся в территорию увлекательных детских забав. Юных гостей ждёт занимательная викторина в «Купеческой лавке», к которой подадут чай из самовара и угощения. А ещё - шоу мыльных пузырей, интерактивный спектакль, мастер-класс по изготовлению кукол и росписи камней, аквагрим, чтение стихов и танцевальный конкурс.Нижняя объездная дорога на один день станет «Арктическим Арбатом». Уличные музыканты, художники, выставки картин и «Библиотечный дворик» воссоздадут атмосферу шумной, столичной улицы. Здесь же, на Арбате, можно зарегистрироваться для участия в молодёжном квесте, который стартует в 13 часов.«Обеденная терраса» с уютными столиками, видом на Енисей и вкусной едой поможет восполнить силы после динамичных танцев. Рядом с продовольственными рядами разместится сувенирная лавка с уникальными украшениями и предметами декора ручной работы.Сохранить в памяти «Танцующий лёд» позволят снимки, сделанные в специально подготовленных фотозонах. Лучшие кадры, отмеченные специальными хэштегами, смогут побороться за призы фотоконкурса, который будет объявлен 2 июня.Завершением фестиваля станет дискотека. Танцевать на центральной площади Дудинки, практически на берегу Енисея, будут под музыку рок-банды ZIPPERS.Организаторы фестиваля - администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Агентство развития Норильска при поддержке компании «Норникель».Фото Сергея Докукина