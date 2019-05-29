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29 мая 2019, 11:59

Норильск к лету готов: на Ленинском проспекте появились первые скамейки.


Скамейки появись пока на Ленинском проспекте, всего же управлением городского хозяйства планируется по Центральному району установить 737 штук: это все скверы города, бульвар Влюблённых, библиотечный дворик, парк у озера Долгое, площадь Памяти Героев, игровые площадки. Управление «Норильскавтодор» устанавливает малые архитектурные формы на остановках. Дворы и придомовые территории находятся в зоне ответственности управляющих компаний.
Нетерпеливые горожане, соскучившиеся по теплу, уже обновили эти объекты благоустройства Норильска.
Фото Марины Хорошевской
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    Список новостей

 29 мая 2019 
17:24   Норильск готовится к завершению отопительного сезона, которое ожидается в 10-15-х числах июня. 15:59   Сегодня все норильские 11-классники сели за парты, чтобы решить экзаменационные задачи по математике.
15:31   Всероссийский олимпийский день позволит красноярцам окунуться в атмосферу зимней Универсиады - 2019. 15:10   В эти выходные в Норильске пройдёт акция «Сохрани жизнь велосипедиста».
14:34   В Игарке наблюдается активный ледоход, причалы Дудинки затоплены: вода прибывает. 14:33   Норильские полицейские провели учебные сборы с десятиклассниками.
13:50   В Красноярском крае насчитали 32 тысячи злостных алиментщиков. Норильск по количеству неплательщиков на втором месте. 13:16   «Норникель» профинансирует пять социальных бизнес-проектов, нацеленных на повышение качества жизни жителей Норильска, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.
12:46   Кинокомплекс «Родина» предлагает горожанам «Вишневый сад» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране». 12:30   Штаб Тимура в стране Гайдарике откроется 31 мая в Музее Норильска.
11:59   Норильск к лету готов: на Ленинском проспекте появились первые скамейки. 10:01   Праздник ожидания ледохода и встречи лета пройдёт 2 июня на центральной площади Дудинки.

 28 мая 2019 
17:03   С 1 июня начнётся ремонт водопропускной трубы на 23-м километре автодороги Норильск - Алыкель. 16:42   Александр Усс принял участие в работе стратегической сессии по развитию северных территорий.
16:30   Кинотеатр «Родина» открывает онлайн-продажу билетов. 15:59   Гламурный кемпинг привлечёт туристов на Таймыр, считают в RussiaDiscovery.
15:14   Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми во время паводка. 15:09   Подведены итоги открытого конкурса на проведение перевозки по коммерческому маршруту № 35 Норильск - Кайеркан.
14:41   Сегодня кромка льда вплотную подошла к Игарке, что в 256 километрах от Дудинки. 13:53   Вклад «Норникеля» в организацию XXIX Всемирной зимней универсиады получил высокую оценку.
12:49   1 июня Талнах приглашает на праздник «Мир начинается с детства». 12:48   Первые ласточки: сегодня норильские дети отправились в «Артек», открыв тем самым летнюю отпускную кампанию.
10:21   В спортивной школе № 6 прошёл выпускной. 10:15   Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края.

 27 мая 2019 
17:15   Таймыр готов к летней речной навигации. 16:20   Первые 134 норильчанина сели за экзаменационные парты: ЕГЭ в крае стартовали без технологических сбоев.
16:05   За выходные кромка льда на Енисее продвинулась на 351 километр. 15:51   «Вперёд в прошлое» и «Зожик» - победители городского конкурса социальных проектов «Мы – НКО».
15:34   К этому часу делегация правительства Красноярского края побывала в реабилитационном центре «Виктория». 15:25   Норильское «Боевое братство» приняло участие в автопробеге, посвященном 101-й годовщине Пограничных войск.
15:20   Для граждан с большим трудовым стажем портал «Работа в России» запускает новый раздел. 13:56   В Норильске стартует ежегодная межрегиональная акция «Мы не хотим жить на свалке!»
13:53   Сегодня в Норильске работает делегация правительства и Законодательного собрания Красноярского края. В повестке – вопросы, касающиеся социальной политики города. 12:46   В столице Таймыра открылось туристическое кафе «Арктик Туристико».
12:33   В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города. 09:46   «Школьный вальс - 2019» проводил норильских выпускников этого года в большую жизнь.

 26 мая 2019 
19:24   В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup. 19:19   В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир.
14:13   К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.

 25 мая 2019 
23:22   В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.

 24 мая 2019 
18:19   Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей. 18:18   В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06   «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре. 16:57   Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.
16:24   Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института. 16:10   Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.
16:09   Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность. 15:40   Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.
13:29   В Молодежном центре Кайеркана ко Дню защиты детей пройдет праздничная программа «Пробежаться по радуге». 12:31   Завтра в Молодежном центре пройдет мастер-класс по бальным танцам.




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