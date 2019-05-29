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29 мая 2019, 11:59



Норильск к лету готов: на Ленинском проспекте появились первые скамейки.

Нетерпеливые горожане, соскучившиеся по теплу, уже обновили эти объекты благоустройства Норильска. Фото Марины Хорошевской

Просмотров:228 Скамейки появись пока на Ленинском проспекте, всего же управлением городского хозяйства планируется по Центральному району установить 737 штук: это все скверы города, бульвар Влюблённых, библиотечный дворик, парк у озера Долгое, площадь Памяти Героев, игровые площадки. Управление «Норильскавтодор» устанавливает малые архитектурные формы на остановках. Дворы и придомовые территории находятся в зоне ответственности управляющих компаний.Нетерпеливые горожане, соскучившиеся по теплу, уже обновили эти объекты благоустройства Норильска.Фото Марины Хорошевской