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29 мая 2019, 12:30



Штаб Тимура в стране Гайдарике откроется 31 мая в Музее Норильска.

Интерактивная выставка-квест «Страна Гайдарика» предназначена для семейного посещения и небольших групп по 3-4 человека. Открывается она накануне Международного дня защиты детей и рассказывает современному подрастающему поколению об их сверстниках 1930-х годов. Задания участники выполняют самостоятельно по «секретным предписаниям». Сотрудники музея объяснят правила игры и всегда будут готовы помочь советом. В 2010 году «Страна Гайдарика» стала победителем в номинации «Технологии музейной экспозиции» конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина. Экспозиция с успехом демонстрируется в разных городах страны. Теперь в ряды «тимуровцев» смогут встать и норильские искатели приключений, мальчики и девочки, а также их родители. Выставка представлена в музее в год 80-летия первого пионерского отряда Норильска, состоявшего из восьми человек, организованного 30 мая 1939 года в первой начальной школе. Вход на открытие выставки свободный. Выставка будет открыта до 3 ноября. Запись на экскурсии по телефону 46-13-27.

Просмотров:189 Новый выставочный проект «Страна Гайдарика» - совместный продукт Музея политической истории России (Санкт-Петербург) и Музея Норильска, который дополнил экспозицию материалами из своей коллекции.Интерактивная выставка-квест «Страна Гайдарика» предназначена для семейного посещения и небольших групп по 3-4 человека. Открывается она накануне Международного дня защиты детей и рассказывает современному подрастающему поколению об их сверстниках 1930-х годов. Задания участники выполняют самостоятельно по «секретным предписаниям». Сотрудники музея объяснят правила игры и всегда будут готовы помочь советом.В 2010 году «Страна Гайдарика» стала победителем в номинации «Технологии музейной экспозиции» конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина. Экспозиция с успехом демонстрируется в разных городах страны. Теперь в ряды «тимуровцев» смогут встать и норильские искатели приключений, мальчики и девочки, а также их родители.Выставка представлена в музее в год 80-летия первого пионерского отряда Норильска, состоявшего из восьми человек, организованного 30 мая 1939 года в первой начальной школе.Вход на открытие выставки свободный. Выставка будет открыта до 3 ноября. Запись на экскурсии по телефону 46-13-27.