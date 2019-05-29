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29 мая 2019, 12:46



Кинокомплекс «Родина» предлагает горожанам «Вишневый сад» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране».

31 мая в 20.00 зрители увидят фильм-спектакль «Вишневый сад» Льва Додина, ставший, по признанию критики, одной из лучших постановок пьесы Чехова в истории. Лев Додин, как никто, умеет услышать и показать эту безысходность чеховской истории и в то же время дать жизнь, выпустить на свободу. Стоимость билета 450 рублей. Бронировать билеты можно по телефону 46-23-50. Бронирование и приобретение билетов онлайн – на официальном сайте кинокомплекса «Родина» кино-родина.рф.

Просмотров:192 Традиционно в конце сезона кинокомплекс «Родина» представляет к показу номинантов, победителей и лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска».31 мая в 20.00 зрители увидят фильм-спектакль «Вишневый сад» Льва Додина, ставший, по признанию критики, одной из лучших постановок пьесы Чехова в истории. Лев Додин, как никто, умеет услышать и показать эту безысходность чеховской истории и в то же время дать жизнь, выпустить на свободу.Стоимость билета 450 рублей.Бронировать билеты можно по телефону 46-23-50. Бронирование и приобретение билетов онлайн – на официальном сайте кинокомплекса «Родина» кино-родина.рф.