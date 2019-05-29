Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2019, 13:16



«Норникель» профинансирует пять социальных бизнес-проектов, нацеленных на повышение качества жизни жителей Норильска, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.

Средства на реализацию этих пяти бизнес-идей - 11,4 млн рублей – «Норникель» выделит в виде беспроцентных возвратных ссуд на два года. Кроме того, были рассмотрены ещё два внеконкурсных проекта из Норильска: о компьютерном клубе KIBERone и проект по созданию производства нанопорошка меди. Оба, в итоге, стартовали самостоятельно. Все проекты отбирались на конкурсной основе после пятимесячного обучающего курса «Социальное предпринимательство». Около 100 слушателей изучали теоретические основы предпринимательства и бизнес-планирования. Начинающих соцпредпринимателей сопровождали опытные наставники — состоявшиеся бизнесмены и действующие соцпредприниматели. - Возросло и количество проектов, и качество выступлений их авторов, — отметил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. — Среди участников есть люди, которые обучались на первом курсе «Социального предпринимательства» и позже пришли на пятый — либо для развития своего уже существующего бизнеса, либо для открытия нового. Нас очень радует, что на территории появляется пул активных людей, которые развивают город. Проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого входили представители органов власти Норильска, Мончегорска и Печенгского района, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, Союза промышленников и предпринимателей, бизнесмены. Напомним, развитие социального предпринимательства — один из компонентов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». С 2014 года компания профинансировала 23 бизнес-проекта на общую сумму 77,1 млн руб. В результате создано более 100 новых рабочих мест. Работают клубы социальных предпринимателей в Норильске и Мончегорске. Всего 11,4 млн рублей получат в этом году пять предпринимателей в виде беспроцентных возвратных ссуд на два года.

Просмотров:193 При поддержке компании в Норильске появится благотворительный магазин Loft и танцевальное пространство для подростков Dance Place, в Никеле откроется животноводческий комплекс по производству молочных продуктов. Ещё два ранее запущенных проекта — медицинский центр «Здоровая семья» (г. Заполярный) и центр семейного досуга «Берег развлечений» (г. Мончегорск) — получат средства на своё дальнейшее развитие. В первом появится офтальмологический кабинет, во втором — тюбинг-горки с искусственным покрытием.Средства на реализацию этих пяти бизнес-идей - 11,4 млн рублей – «Норникель» выделит в виде беспроцентных возвратных ссуд на два года.Кроме того, были рассмотрены ещё два внеконкурсных проекта из Норильска: о компьютерном клубе KIBERone и проект по созданию производства нанопорошка меди. Оба, в итоге, стартовали самостоятельно.Все проекты отбирались на конкурсной основе после пятимесячного обучающего курса «Социальное предпринимательство». Около 100 слушателей изучали теоретические основы предпринимательства и бизнес-планирования. Начинающих соцпредпринимателей сопровождали опытные наставники — состоявшиеся бизнесмены и действующие соцпредприниматели.- Возросло и количество проектов, и качество выступлений их авторов, — отметил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. — Среди участников есть люди, которые обучались на первом курсе «Социального предпринимательства» и позже пришли на пятый — либо для развития своего уже существующего бизнеса, либо для открытия нового. Нас очень радует, что на территории появляется пул активных людей, которые развивают город.Проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого входили представители органов власти Норильска, Мончегорска и Печенгского района, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, Союза промышленников и предпринимателей, бизнесмены.Напомним, развитие социального предпринимательства — один из компонентов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». С 2014 года компания профинансировала 23 бизнес-проекта на общую сумму 77,1 млн руб. В результате создано более 100 новых рабочих мест. Работают клубы социальных предпринимателей в Норильске и Мончегорске.Всего 11,4 млн рублей получат в этом году пять предпринимателей в виде беспроцентных возвратных ссуд на два года.