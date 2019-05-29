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29 мая 2019, 13:50



В Красноярском крае насчитали 32 тысячи злостных алиментщиков. Норильск по количеству неплательщиков на втором месте.

На первом месте ожидаемо оказался Красноярск – здесь 10 425 алиментщиков мужчин и 609 – женщин. При этом 7020 из красноярских должников ограничены в праве выезда за пределы России (по краю таких должников 19 540). 1124 должника в Красноярске лишены водительских прав (по краю эта цифра составляет 7688. На втором месте по количеству злостных алиментщиков Норильск: 1353 - мужчины, 388 - женщин. Затем идёт Минусинский район: 875 - мужчин, 198 — женщин. Сейчас судебными приставами Красноярского края взыскано задолженности по алиментам на сумму 221 миллион рублей. К уголовной ответственности за неуплату алиментов в Красноярском крае привлечено 556 должников. Осуждено - 376 человек.

Просмотров:244 В краевом управлении судебных приставов назвали районы, где злостных должников больше всего.На первом месте ожидаемо оказался Красноярск – здесь 10 425 алиментщиков мужчин и 609 – женщин. При этом 7020 из красноярских должников ограничены в праве выезда за пределы России (по краю таких должников 19 540). 1124 должника в Красноярске лишены водительских прав (по краю эта цифра составляет 7688.На втором месте по количеству злостных алиментщиков Норильск: 1353 - мужчины, 388 - женщин. Затем идёт Минусинский район: 875 - мужчин, 198 — женщин.Сейчас судебными приставами Красноярского края взыскано задолженности по алиментам на сумму 221 миллион рублей. К уголовной ответственности за неуплату алиментов в Красноярском крае привлечено 556 должников. Осуждено - 376 человек.