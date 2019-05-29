Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2019, 14:33



Норильские полицейские провели учебные сборы с десятиклассниками.

Ребята были под большим впечатлением - они узнали много нового. Фото пресс-службы ОМВД по г.Норильску

Просмотров:158 В рамках ежегодно проводимых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, норильские полицейские провели в школе № 1 занятия для юношей по строевой, тактической и физической подготовке. Также стражи порядка рассказали будущим защитникам Отечества о службе в полиции, видах оружия и технике, которая стоит на вооружении в ОВД.Ребята были под большим впечатлением - они узнали много нового.Фото пресс-службы ОМВД по г.Норильску