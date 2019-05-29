|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
17:24 Норильск готовится к завершению отопительного сезона, которое ожидается в 10-15-х числах июня.
15:59 Сегодня все норильские 11-классники сели за парты, чтобы решить экзаменационные задачи по математике.
15:31 Всероссийский олимпийский день позволит красноярцам окунуться в атмосферу зимней Универсиады - 2019.
15:10 В эти выходные в Норильске пройдёт акция «Сохрани жизнь велосипедиста».
14:34 В Игарке наблюдается активный ледоход, причалы Дудинки затоплены: вода прибывает.
14:33 Норильские полицейские провели учебные сборы с десятиклассниками.
13:50 В Красноярском крае насчитали 32 тысячи злостных алиментщиков. Норильск по количеству неплательщиков на втором месте.
13:16 «Норникель» профинансирует пять социальных бизнес-проектов, нацеленных на повышение качества жизни жителей Норильска, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.
12:46 Кинокомплекс «Родина» предлагает горожанам «Вишневый сад» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране».
12:30 Штаб Тимура в стране Гайдарике откроется 31 мая в Музее Норильска.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх