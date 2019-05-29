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29 мая 2019, 14:34



В Игарке наблюдается активный ледоход, причалы Дудинки затоплены: вода прибывает.

В Потапово забереги, уровень воды поднялся на 36 сантиметров и теперь практически достигает пятиметровой отметки. На Усть-Хантайской ГЭС в нижнем бьефе вода находится на уровне 655 см. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:369 Говорить о том, что в Игарке пошёл ледоход, пока рано: не исключено, что это только подвижка. Уровень воды на Енисее в районе Дудинки сегодня составляет 8,58 метра. Год назад в этот день уже была покорена отметка в девять метров, но сейчас вода стремительно прибывает.В Потапово забереги, уровень воды поднялся на 36 сантиметров и теперь практически достигает пятиметровой отметки. На Усть-Хантайской ГЭС в нижнем бьефе вода находится на уровне 655 см.Фото Владимира Макушкина