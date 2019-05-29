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29 мая 2019, 15:10



В эти выходные в Норильске пройдёт акция «Сохрани жизнь велосипедиста».

Предполагается, что в акции примут участие более 50 опытных и начинающих велосипедистов. Колонна начнёт собираться в 12 часов около Орджоникидзе, 1 («Спортландия»). В начале и в конце колонны с атрибутикой своих организаций поедут опытные велосипедисты из РСОО «Шторм» и СВ «ВелоНорильск», в середину поставят тех, кто на велосипед садится от случая к случаю. Ровно в час дня в сопровождении наряда ДПС норильские велосипедисты начнут двигаться сначала по чётной стороне Орджоникидзе, а затем - по нечётной части Ленинского проспекта. Финиширует автоколонна возле здания бывшей технической библиотеки (Ленинский проспект, 1). Здесь состоится памятная фотосессия. Присоединиться к велопробегу могут все желающие от 16 лет. Для тех, у кого нет своих велосипедов, с 11 часов будет работать велопрокат в РСОО «Шторм», ул. Талнахская, 6, теплица № 3. Фото участников велопробега 9 мая

Просмотров:292 В воскресенье, 2 июня, региональная спортивная общественная организация «Шторм», сообщество велосипедистов «ВелоНорильск» и ГИБДД проведут акцию «Сохрани жизнь велосипедиста». Велопробег приурочен к Всемирному дню велосипедиста, который празднуется 3 июня, и открытию летнего велосезона. Другая цель этого события - привлечь внимание к безопасности любителей этого транспортного средства, напомнить автолюбителям о том, что велолюбители - также полноправные участники дорожного движения.Предполагается, что в акции примут участие более 50 опытных и начинающих велосипедистов. Колонна начнёт собираться в 12 часов около Орджоникидзе, 1 («Спортландия»). В начале и в конце колонны с атрибутикой своих организаций поедут опытные велосипедисты из РСОО «Шторм» и СВ «ВелоНорильск», в середину поставят тех, кто на велосипед садится от случая к случаю. Ровно в час дня в сопровождении наряда ДПС норильские велосипедисты начнут двигаться сначала по чётной стороне Орджоникидзе, а затем - по нечётной части Ленинского проспекта. Финиширует автоколонна возле здания бывшей технической библиотеки (Ленинский проспект, 1). Здесь состоится памятная фотосессия.Присоединиться к велопробегу могут все желающие от 16 лет. Для тех, у кого нет своих велосипедов, с 11 часов будет работать велопрокат в РСОО «Шторм», ул. Талнахская, 6, теплица № 3.Фото участников велопробега 9 мая