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29 мая 2019, 15:31



Всероссийский олимпийский день позволит красноярцам окунуться в атмосферу зимней Универсиады - 2019.

Подготовка ко Всероссийскому олимпийскому дню уже началась. В 2019 году в Белоруссии пройдут II Европейские игры, поэтому лозунг нынешнего фестиваля - «Из нашей зимы в европейское лето: Красноярск - Минск». Празднование традиционно пройдёт на острове Татышев в рамках фестиваля «Зелёный» 29 и 30 июня. Красноярцы встретятся с огромным количеством олимпийских чемпионов, всех гостей острова ждёт масса интересных развлечений. На празднике будет представлена специальная локация «Это наша зима», посвящённая зимней Универсиаде - 2019. Там будет искусственный лёд, много разного спортивного инвентаря, чаша огня Студенческих игр, факел эстафеты огня и медали Универсиады-2019. Все смогут вспомнить самые яркие моменты соревнований, которые прошли в Красноярске со 2 по 12 марта, сделать памятное фото со спортивными символами. Также на Татышеве на территории пяти тысяч квадратных метров развернётся огромная площадка, подобная олимпийскому стадиону. На локациях пройдут показательные выступления и титульные бои, развлекательные мероприятия, там же организуют селфи-зоны. Празднование олимпийского дня пройдёт не только в Красноярске. Мероприятия, посвящённые олимпийским видам спорта, ждут жителей ещё десяти городов края. Фото Дирекции Зимней универсиады-2019

Просмотров:150 Красноярск отпразднует юбилейный XXX Всероссийский олимпийский день. В разгар лета горожане смогут снова окунуться в атмосферу Студенческих игр на тематической площадке зимней Универсиады - 2019.Подготовка ко Всероссийскому олимпийскому дню уже началась. В 2019 году в Белоруссии пройдут II Европейские игры, поэтому лозунг нынешнего фестиваля - «Из нашей зимы в европейское лето: Красноярск - Минск». Празднование традиционно пройдёт на острове Татышев в рамках фестиваля «Зелёный» 29 и 30 июня. Красноярцы встретятся с огромным количеством олимпийских чемпионов, всех гостей острова ждёт масса интересных развлечений.На празднике будет представлена специальная локация «Это наша зима», посвящённая зимней Универсиаде - 2019. Там будет искусственный лёд, много разного спортивного инвентаря, чаша огня Студенческих игр, факел эстафеты огня и медали Универсиады-2019. Все смогут вспомнить самые яркие моменты соревнований, которые прошли в Красноярске со 2 по 12 марта, сделать памятное фото со спортивными символами.Также на Татышеве на территории пяти тысяч квадратных метров развернётся огромная площадка, подобная олимпийскому стадиону. На локациях пройдут показательные выступления и титульные бои, развлекательные мероприятия, там же организуют селфи-зоны. Празднование олимпийского дня пройдёт не только в Красноярске. Мероприятия, посвящённые олимпийским видам спорта, ждут жителей ещё десяти городов края.Фото Дирекции Зимней универсиады-2019