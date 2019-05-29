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29 мая 2019, 15:59



Сегодня все норильские 11-классники сели за парты, чтобы решить экзаменационные задачи по математике.

В 28-й школе сдавали базовый уровень ученики десяти норильских учебных заведений – 182 человека. Регистрация участников и сопровождающих проходила на первом этаже. В столовой для ребят провели дополнительный инструктаж – им напомнили о существующих правилах и распределили по 13 кабинетам. Работа по математике базового уровня состоит из 20 заданий, на их выполнение отводится три часа. Она оценивается по пятибалльной шкале, и для успешной сдачи экзамена нужно набрать три балла. По словам руководителя пункта проведения ЕГЭ 28-й школы Светланы Старостиной, если школьник провалит обязательный предмет, он может пересдать его – на это отводятся резервные дни. А вот если и русский язык ему не поддастся, придётся дожидаться следующего года. Помимо слабых знаний подвести испытуемых могут и попытки схитрить. - К сожалению, каждый год кого-то приходится удалять с экзамена. Несмотря на то что перед тем, как подняться в аудиторию, ребята проходят через металлоискатель, периодически у них находят калькуляторы, сотовые телефоны и прочие гаджеты. В этом случае результаты «ловкачей» аннулируются. Если это единичное нарушение со стороны ученика, по решению комиссии его могут допустить к пересдаче, но могут и попросить прийти на экзамен через год, - пояснила Светлана Старостина. Она также отметила, что многие ученики испытывают во время сдачи сильное волнение и даже стресс: - В каждой аудитории стоят две видеокамеры, и в течение всего экзамена мы наблюдаем за классом. Нам важно не только пресечь использование шпаргалок, но и проследить за состоянием детей. И если мы замечаем, что ребёнок нервничает, переживает, то принимаем срочные меры, вплоть до того, что успокаиваем его, поим сладким чаем и угощаем шоколадом. Для всех нас здоровье детей – это самое главное. Напомним: основной период ЕГЭ в этом году стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. У 11-классников он завершится 13 июня. 1 июля - последний резервный день. Фото Ирины Яринской

Просмотров:160 В отличие от прошлых лет на этот раз экзамены по математике базового и профильного уровней проходят в один день, их сдаёт 1281 выпускник. Ещё одно новшество - экзаменационные материалы с зашифрованных электронных носителей распечатываются перед сдачей в самой аудитории.В 28-й школе сдавали базовый уровень ученики десяти норильских учебных заведений – 182 человека. Регистрация участников и сопровождающих проходила на первом этаже. В столовой для ребят провели дополнительный инструктаж – им напомнили о существующих правилах и распределили по 13 кабинетам. Работа по математике базового уровня состоит из 20 заданий, на их выполнение отводится три часа. Она оценивается по пятибалльной шкале, и для успешной сдачи экзамена нужно набрать три балла.По словам руководителя пункта проведения ЕГЭ 28-й школы Светланы Старостиной, если школьник провалит обязательный предмет, он может пересдать его – на это отводятся резервные дни. А вот если и русский язык ему не поддастся, придётся дожидаться следующего года. Помимо слабых знаний подвести испытуемых могут и попытки схитрить.- К сожалению, каждый год кого-то приходится удалять с экзамена. Несмотря на то что перед тем, как подняться в аудиторию, ребята проходят через металлоискатель, периодически у них находят калькуляторы, сотовые телефоны и прочие гаджеты. В этом случае результаты «ловкачей» аннулируются. Если это единичное нарушение со стороны ученика, по решению комиссии его могут допустить к пересдаче, но могут и попросить прийти на экзамен через год, - пояснила Светлана Старостина.Она также отметила, что многие ученики испытывают во время сдачи сильное волнение и даже стресс:- В каждой аудитории стоят две видеокамеры, и в течение всего экзамена мы наблюдаем за классом. Нам важно не только пресечь использование шпаргалок, но и проследить за состоянием детей. И если мы замечаем, что ребёнок нервничает, переживает, то принимаем срочные меры, вплоть до того, что успокаиваем его, поим сладким чаем и угощаем шоколадом. Для всех нас здоровье детей – это самое главное.Напомним: основной период ЕГЭ в этом году стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. У11-классников он завершится 13 июня. 1 июля - последний резервный день.Фото Ирины Яринской