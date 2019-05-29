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29 мая 2019, 17:24



Норильск готовится к завершению отопительного сезона, которое ожидается в 10-15-х числах июня.

Пока до этого ещё есть время: согласно данным УГХ администрации города вторник стал первым днём, когда в течение суток держалась положительная температура, +1,3 градуса. В прошлом и позапрошлом годах отопление было отключено 13 июня, в 2016-м – 10 июня, так что есть смысл ориентироваться на эти даты, говорят специалисты. Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖХК по энергетике — главный энергетик Норильска, рассказал, что на лето ресурсниками запланировано немало ремонтных работ. «Капремонт пройдёт на 17 км магистральных внутриквартальных трубопроводов ТВСиК (год назад было 11 км). На эти цели будет направлено 470 миллионов рублей из регионального, муниципального бюджета, а также - из средств ресурсоснабжающих предприятий. В планах не только подземные ремонтные работы, но и на поверхности коллекторов, что повлечет ограничение движения по дорогам либо сужение автодороги. В частности, речь идёт о перекрестках Мира-Ленинградская, Набережная Урванцева-Комсомольская, на Солнечном проезде». Помимо этого будет отремонтировано технологическое оборудования по трём ТЭЦ, заменено шесть километров сетей электроснабжения на сумму 57 миллионов рублей. Речь о вводных сетях в дома, высоковольтных кабельных линиях в коллекторах. Из-за этого в домах хрущёвской планировки могут быть отключения электроэнергии, но не более чем на сутки - на время переключения к новой кабельной линии. Об отключениях управляющие компании должны будут оповестить жильцов заранее. В день окончания отопительного сезона пройдут гидравлические испытания, позволяющие определить объём текущих ремонтов на тех или иных сетях. Это потребует отключения горячей воды на несколько часов, ориентировочно с 9.00 до 15.00-16.00. Горожане также должны быть оповещены коммунальниками через сайт города www.norilsk-city.ru и информацию на досках объявлений. На сайте же вскоре появится и график отключений горячей воды на весь межотопительный период на объектах, где будут проводиться текущие ремонты. «Ограничивать подачу воды будут не более чем на пять суток. Правила разрешают в случае ремонта отключать горячую воду на срок до 14 суток, но мы настаиваем, чтобы наши компании укладывались в меньший срок», - подчеркивает Анатолий Береговских. Проверки готовности к новому отопительному сезону пройдут с 19 по 29 августа. Дата «прогрева» батарей также зависит от погоды, чаще всего это начало сентября, как было в прошлом году. Хотя бывали случаи, когда распоряжение о запуске выходило уже в конце августа.

Просмотров:289 Отопление по традиции отключается после того, как в течение пяти суток на улице держится среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.Пока до этого ещё есть время: согласно данным УГХ администрации города вторник стал первым днём, когда в течение суток держалась положительная температура, +1,3 градуса. В прошлом и позапрошлом годах отопление было отключено 13 июня, в 2016-м – 10 июня, так что есть смысл ориентироваться на эти даты, говорят специалисты.Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖХК по энергетике — главный энергетик Норильска, рассказал, что на лето ресурсниками запланировано немало ремонтных работ.«Капремонт пройдёт на 17 км магистральных внутриквартальных трубопроводов ТВСиК (год назад было 11 км). На эти цели будет направлено 470 миллионов рублей из регионального, муниципального бюджета, а также - из средств ресурсоснабжающих предприятий. В планах не только подземные ремонтные работы, но и на поверхности коллекторов, что повлечет ограничение движения по дорогам либо сужение автодороги. В частности, речь идёт о перекрестках Мира-Ленинградская, Набережная Урванцева-Комсомольская, на Солнечном проезде».Помимо этого будет отремонтировано технологическое оборудования по трём ТЭЦ, заменено шесть километров сетей электроснабжения на сумму 57 миллионов рублей. Речь о вводных сетях в дома, высоковольтных кабельных линиях в коллекторах. Из-за этого в домах хрущёвской планировки могут быть отключения электроэнергии, но не более чем на сутки - на время переключения к новой кабельной линии. Об отключениях управляющие компании должны будут оповестить жильцов заранее.В день окончания отопительного сезона пройдут гидравлические испытания, позволяющие определить объём текущих ремонтов на тех или иных сетях. Это потребует отключения горячей воды на несколько часов, ориентировочно с 9.00 до 15.00-16.00. Горожане также должны быть оповещены коммунальниками через сайт города www.norilsk-city.ru и информацию на досках объявлений. На сайте же вскоре появится и график отключений горячей воды на весь межотопительный период на объектах, где будут проводиться текущие ремонты.«Ограничивать подачу воды будут не более чем на пять суток. Правила разрешают в случае ремонта отключать горячую воду на срок до 14 суток, но мы настаиваем, чтобы наши компании укладывались в меньший срок», - подчеркивает Анатолий Береговских.Проверки готовности к новому отопительному сезону пройдут с 19 по 29 августа.Дата «прогрева» батарей также зависит от погоды, чаще всего это начало сентября, как было в прошлом году. Хотя бывали случаи, когда распоряжение о запуске выходило уже в конце августа.