Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 мая 2019, 17:24

Норильск готовится к завершению отопительного сезона, которое ожидается в 10-15-х числах июня.


Отопление по традиции отключается после того, как в течение пяти суток на улице держится среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов.
Пока до этого ещё есть время: согласно данным УГХ администрации города вторник стал первым днём, когда в течение суток держалась положительная температура, +1,3 градуса. В прошлом и позапрошлом годах отопление было отключено 13 июня, в 2016-м – 10 июня, так что есть смысл ориентироваться на эти даты, говорят специалисты.
Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖХК по энергетике — главный энергетик Норильска, рассказал, что на лето ресурсниками запланировано немало ремонтных работ.
«Капремонт пройдёт на 17 км магистральных внутриквартальных трубопроводов ТВСиК (год назад было 11 км). На эти цели будет направлено 470 миллионов рублей из регионального, муниципального бюджета, а также - из средств ресурсоснабжающих предприятий. В планах не только подземные ремонтные работы, но и на поверхности коллекторов, что повлечет ограничение движения по дорогам либо сужение автодороги. В частности, речь идёт о перекрестках Мира-Ленинградская, Набережная Урванцева-Комсомольская, на Солнечном проезде».
Помимо этого будет отремонтировано технологическое оборудования по трём ТЭЦ, заменено шесть километров сетей электроснабжения на сумму 57 миллионов рублей. Речь о вводных сетях в дома, высоковольтных кабельных линиях в коллекторах. Из-за этого в домах хрущёвской планировки могут быть отключения электроэнергии, но не более чем на сутки - на время переключения к новой кабельной линии. Об отключениях управляющие компании должны будут оповестить жильцов заранее.
В день окончания отопительного сезона пройдут гидравлические испытания, позволяющие определить объём текущих ремонтов на тех или иных сетях. Это потребует отключения горячей воды на несколько часов, ориентировочно с 9.00 до 15.00-16.00. Горожане также должны быть оповещены коммунальниками через сайт города www.norilsk-city.ru и информацию на досках объявлений. На сайте же вскоре появится и график отключений горячей воды на весь межотопительный период на объектах, где будут проводиться текущие ремонты.
«Ограничивать подачу воды будут не более чем на пять суток. Правила разрешают в случае ремонта отключать горячую воду на срок до 14 суток, но мы настаиваем, чтобы наши компании укладывались в меньший срок», - подчеркивает Анатолий Береговских.
Проверки готовности к новому отопительному сезону пройдут с 19 по 29 августа.
Дата «прогрева» батарей также зависит от погоды, чаще всего это начало сентября, как было в прошлом году. Хотя бывали случаи, когда распоряжение о запуске выходило уже в конце августа.

Просмотров:289
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 29 мая 2019 
17:24   Норильск готовится к завершению отопительного сезона, которое ожидается в 10-15-х числах июня. 15:59   Сегодня все норильские 11-классники сели за парты, чтобы решить экзаменационные задачи по математике.
15:31   Всероссийский олимпийский день позволит красноярцам окунуться в атмосферу зимней Универсиады - 2019. 15:10   В эти выходные в Норильске пройдёт акция «Сохрани жизнь велосипедиста».
14:34   В Игарке наблюдается активный ледоход, причалы Дудинки затоплены: вода прибывает. 14:33   Норильские полицейские провели учебные сборы с десятиклассниками.
13:50   В Красноярском крае насчитали 32 тысячи злостных алиментщиков. Норильск по количеству неплательщиков на втором месте. 13:16   «Норникель» профинансирует пять социальных бизнес-проектов, нацеленных на повышение качества жизни жителей Норильска, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.
12:46   Кинокомплекс «Родина» предлагает горожанам «Вишневый сад» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране». 12:30   Штаб Тимура в стране Гайдарике откроется 31 мая в Музее Норильска.
11:59   Норильск к лету готов: на Ленинском проспекте появились первые скамейки. 10:01   Праздник ожидания ледохода и встречи лета пройдёт 2 июня на центральной площади Дудинки.

 28 мая 2019 
17:03   С 1 июня начнётся ремонт водопропускной трубы на 23-м километре автодороги Норильск - Алыкель. 16:42   Александр Усс принял участие в работе стратегической сессии по развитию северных территорий.
16:30   Кинотеатр «Родина» открывает онлайн-продажу билетов. 15:59   Гламурный кемпинг привлечёт туристов на Таймыр, считают в RussiaDiscovery.
15:14   Спасатели просят родителей внимательнее следить за детьми во время паводка. 15:09   Подведены итоги открытого конкурса на проведение перевозки по коммерческому маршруту № 35 Норильск - Кайеркан.
14:41   Сегодня кромка льда вплотную подошла к Игарке, что в 256 километрах от Дудинки. 13:53   Вклад «Норникеля» в организацию XXIX Всемирной зимней универсиады получил высокую оценку.
12:49   1 июня Талнах приглашает на праздник «Мир начинается с детства». 12:48   Первые ласточки: сегодня норильские дети отправились в «Артек», открыв тем самым летнюю отпускную кампанию.
10:21   В спортивной школе № 6 прошёл выпускной. 10:15   Вопросы социальной политики Норильска в эти дни находятся в центре внимания представителей правительства и Заксобрания края.

 27 мая 2019 
17:15   Таймыр готов к летней речной навигации. 16:20   Первые 134 норильчанина сели за экзаменационные парты: ЕГЭ в крае стартовали без технологических сбоев.
16:05   За выходные кромка льда на Енисее продвинулась на 351 километр. 15:51   «Вперёд в прошлое» и «Зожик» - победители городского конкурса социальных проектов «Мы – НКО».
15:34   К этому часу делегация правительства Красноярского края побывала в реабилитационном центре «Виктория». 15:25   Норильское «Боевое братство» приняло участие в автопробеге, посвященном 101-й годовщине Пограничных войск.
15:20   Для граждан с большим трудовым стажем портал «Работа в России» запускает новый раздел. 13:56   В Норильске стартует ежегодная межрегиональная акция «Мы не хотим жить на свалке!»
13:53   Сегодня в Норильске работает делегация правительства и Законодательного собрания Красноярского края. В повестке – вопросы, касающиеся социальной политики города. 12:46   В столице Таймыра открылось туристическое кафе «Арктик Туристико».
12:33   В минувшую субботу Норильск взбудоражили звонки о возможном минировании ряда объектов города. 09:46   «Школьный вальс - 2019» проводил норильских выпускников этого года в большую жизнь.

 26 мая 2019 
19:24   В Дудинке завершился традиционный турнир WCT Arctic Curling Cup. 19:19   В рамках Арктического кубка уже второй год подряд прошёл детско-юношеский турнир.
14:13   К этому часу на Арктическом кубке по кёрлингу определились участники финального матча.

 25 мая 2019 
23:22   В третий игровой день Arctic Curling Cup завершаются матчи в группах.

 24 мая 2019 
18:19   Торжественное открытие Арктического кубка в Дудинке состоялось. За ярким праздником следили сотни гостей. 18:18   В аварии на улице Красноярской пострадал ребёнок.
17:06   «Такого праздника спорта, как на Таймыре, нет нигде»: Arctic Curling Cup в разгаре. 16:57   Таймыр готовится к ледоходу. Подвижки льда на Енисее уже наблюдаются в районе Туруханска.
16:24   Депутат городского Совета Дмитрий Дубров избран ректором Норильского государственного индустриального института. 16:10   Норильчане Аслан Насыров и Владислав Васильев выступили в чемпионате Красноярского края по боксу среди мужчин.
16:09   Аэропорт «Хатанга» передали в федеральную собственность. 15:40   Опыт зимней Универсиады-2019 будет использован при организации Студенческих игр в Швейцарии.
13:29   В Молодежном центре Кайеркана ко Дню защиты детей пройдет праздничная программа «Пробежаться по радуге». 12:31   Завтра в Молодежном центре пройдет мастер-класс по бальным танцам.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх