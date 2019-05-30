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30 мая 2019, 10:00

Управление городского хозяйства проверило работу Центральной службы учёта ресурсов. Оказалось, компания не занимается поверкой приборов учета.


Центральная служба учёта ресурсов (ЦСУР), которая зимой и весной активно предлагала горожанам услуги по поверке индивидуальных счётчиков, попала в зону внимания управления горхоза администрации. Проверка показала, что компания заявленную деятельность не выполняет.
Напомним, несколько месяцев назад норильчане начали массово получать извещения, в которых им предлагалось поверить установленные в квартирах счётчики. При этом некоторые собственники забывали выяснить, подошёл ли для этого срок.
– Требования по установке, поверке, содержанию и ремонту индивидуальных приборов учёта воды отражены в 261–ФЗ и Постановлении правительства № 354. Обязанность по их поверке лежит на собственнике либо пользователе помещения. Это делается, согласно паспорту приборов учёта, раз в четыре или шесть лет в зависимости от типа прибора. По окончании межповерочного интервала гарантия на точность показаний прекращается и прибор считается вышедшим из строя, — напомнил Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖХК по энергетике — главный энергетик Норильска.
Также энергетик пояснил, что в адрес города неоднократно поступали жалобы жильцов по поводу извещений от ЦСУР с указанием необходимости срочной поверки приборов учёта.
– Людей вводит в заблуждение бланк квитанции. Получив такую бумагу, не надо сразу мчаться поверять счётчики. Узнайте дату поверки, даже просто позвонив контролёру энергосбыта, которому вы передаёте показания приборов учёта. Если подойдёт срок поверки, обращайтесь в профильную организацию. В Норильске это Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, расположенный на ул. Лауреатов, 76. После этого обратитесь в УК для повторной установки счётчика на учёт, - пояснил энергетик.
В свою очередь, квитанции от ЦСУР, по предположению главного энергетика Норильска, являются скрытой рекламой. Администрация города решила проверить, выполняет ли фирма поверку и имеет ли разрешительные документы.
Оказалось, ЦСУР не проводит поверку, а только устанавливает приборы учёта. Вводя людей в заблуждение своей рекламой. Дополнительный сбивающий с толку фактор в том, что отпечатана она на бумаге, напоминающей официальный бланк, и многие жильцы думают, что это «привет» от управляющей компании. Однако поскольку лицензии для установки счётчиков не требуется, компания работает, причём по рыночным ценам – 2600 рублей за счётчик. Насколько качественно - решать самим потребителям.
Анатолий Береговских также отметил, что управление городского хозяйства не обращалось в федеральную антимонопольную службу в связи с подозрением на нарушение ЦСУР закона о рекламе, но сделать это может любой потребитель.

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