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30 мая 2019, 12:43



Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» в очередной раз проводят «ТаймырФотоГода-2019».

На рассмотрение экспертной комиссии принимаются фоторепортажи и серии работ - от 4 до 12 авторских снимков - объединённых общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательные места, события. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территории Заполярья – Таймыра и Норильска, в течение года, с весны 2018-го по май 2019-го. Авторы лучших работ станут участниками фотовыставки «ТаймырФотоГода». Информация о месте и дате проведения выставки будет сообщена дополнительно. Фотографии (до 2 Мб) вместе с заявкой на участие принимаются по эл. адресу: polartresidence@gmail.com до 1 июля 2019 года включительно. В заявке важно указать ФИО, контактный телефон, название фотосерии, место и дату съёмки, краткое описание события. Подробнее о фотоконкурсе в положении на сайте музея: norilskmuseum.ru. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:115 Выставка проводится уже в третий раз и становится отображением современности в фотографии, представляя лучшие работы в области фотоискусства, созданные за последний год.На рассмотрение экспертной комиссии принимаются фоторепортажи и серии работ - от 4 до 12 авторских снимков - объединённых общей темой и выполненных в любом жанре: городской пейзаж, природа, люди, достопримечательные места, события. Важное условие: фотографии должны быть сделаны исключительно на территории Заполярья – Таймыра и Норильска, в течение года, с весны 2018-го по май 2019-го. Авторы лучших работ станут участниками фотовыставки «ТаймырФотоГода». Информация о месте и дате проведения выставки будет сообщена дополнительно.Фотографии (до 2 Мб) вместе с заявкой на участие принимаются по эл. адресу: polartresidence@gmail.com до 1 июля 2019 года включительно. В заявке важно указать ФИО, контактный телефон, название фотосерии, место и дату съёмки, краткое описание события. Подробнее о фотоконкурсе в положении на сайте музея: norilskmuseum.ru.Фото Владимира Макушкина