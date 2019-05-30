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30 мая 2019, 12:49



Команда «Норникеля» удостоена госнаград за строительство Быстринского ГОКа.

«Это самая высокая оценка ваших заслуг перед предприятиями и отдельными отраслями нашей промышленности, — сказал Денис Мантуров. — Всех вас объединяет главное: профессионализм, преданность своему делу и работа с полной самоотдачей. В совокупности это позволяет решать самые сложные задачи государственного значения, такие, например, как строительство с нуля в самые сжатые сроки важнейшего для нашей горной промышленности Быстринского ГОКа». «Высокие государственные награды — огромная честь для всей компании, — сказал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. — Нам очень приятно, что усилия каждого из участников команды, которые работали над проектом, были столь высоко оценены». Быстринский ГОК — один из крупнейших greenfield-проектов в горнорудной отрасли России. Объект построен с нуля в труднодоступной части Забайкальского края всего за 3,5 года. Ключевые производственные процессы на нём полностью автоматизированы. Комбинат с октября 2017 года работает в режиме пусконаладки. После выхода на проектную мощность в конце 2019 года Быстринский ГОК будет производить около 3 млн тонн магнетитового концентрата, 260 000 тонн медного концентрата и 252 000 тройских унций золота. Рынки сбыта для магнетитового и медного концентрата — Россия и КНР, потенциально — Япония и Южная Корея. Золотосодержащий концентрат предназначен для дальнейшей переработки на предприятиях «Норникеля». Фото nedradv.ru

Просмотров:120 Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудников компании за успешную реализацию проекта по строительству Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поздравил компанию и сотрудников от лица президента страны и вручил государственные награды.«Это самая высокая оценка ваших заслуг перед предприятиями и отдельными отраслями нашей промышленности, — сказал Денис Мантуров. — Всех вас объединяет главное: профессионализм, преданность своему делу и работа с полной самоотдачей. В совокупности это позволяет решать самые сложные задачи государственного значения, такие, например, как строительство с нуля в самые сжатые сроки важнейшего для нашей горной промышленности Быстринского ГОКа».«Высокие государственные награды — огромная честь для всей компании, — сказал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. — Нам очень приятно, что усилия каждого из участников команды, которые работали над проектом, были столь высоко оценены».Быстринский ГОК — один из крупнейших greenfield-проектов в горнорудной отрасли России. Объект построен с нуля в труднодоступной части Забайкальского края всего за 3,5 года. Ключевые производственные процессы на нём полностью автоматизированы. Комбинат с октября 2017 года работает в режиме пусконаладки. После выхода на проектную мощность в конце 2019 года Быстринский ГОК будет производить около 3 млн тонн магнетитового концентрата, 260 000 тонн медного концентрата и 252 000 тройских унций золота. Рынки сбыта для магнетитового и медного концентрата — Россия и КНР, потенциально — Япония и Южная Корея. Золотосодержащий концентрат предназначен для дальнейшей переработки на предприятиях «Норникеля».Фото nedradv.ru