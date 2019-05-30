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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:25 Сегодня в Камышине на Фестивале малых городов России Норильская драма представит свою «Гиперборею».
15:21 В России появится отцовский капитал.
12:56 Сегодня утром в аэропорту «Норильск» экстренно приземлился самолёт компании S7.
12:55 Норильские студенты приняли участие в краевом фестивале ГТО.
12:49 Команда «Норникеля» удостоена госнаград за строительство Быстринского ГОКа.
12:43 Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» в очередной раз проводят «ТаймырФотоГода-2019».
10:00 Управление городского хозяйства проверило работу Центральной службы учёта ресурсов. Оказалось, компания не занимается поверкой приборов учета.
17:24 Норильск готовится к завершению отопительного сезона, которое ожидается в 10-15-х числах июня.
15:59 Сегодня все норильские 11-классники сели за парты, чтобы решить экзаменационные задачи по математике.
15:31 Всероссийский олимпийский день позволит красноярцам окунуться в атмосферу зимней Универсиады - 2019.
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