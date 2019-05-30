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30 мая 2019, 12:55



Норильские студенты приняли участие в краевом фестивале ГТО.

В итоговом протоколе норильчане заняли пятое место. В личном зачёте по сумме очков многоборья Ксения Новикова удостоилась второго места. Фото участников фестиваля

Просмотров:105 Летний фестиваль ГТО среди учреждений профессионального образования в рамках Молодёжной спортивной лиги прошёл в Красноярске и собрал 16 команд. Наш город на состязаниях при поддержке благотворительного фонда «Территория добра» представляли четыре студента Норильского техникума промышленных технологий и сервиса, участники клуба «Зевс» под руководством Любови Сулим.В итоговом протоколе норильчане заняли пятое место. В личном зачёте по сумме очков многоборья Ксения Новикова удостоилась второго места.Фото участников фестиваля