Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 мая 2019, 12:56



Сегодня утром в аэропорту «Норильск» экстренно приземлился самолёт компании S7.

Лайнер совершил посадку в 5.16 утра. К борту были направлены машины скорой медицинской помощи, пожарные. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:248 Самолёт Boeing-737 авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Норильска из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом телеканалу «Якутия-24» сообщил пассажир, находившийся на борту воздушного судна.Лайнер совершил посадку в 5.16 утра. К борту были направлены машины скорой медицинской помощи, пожарные.Фото Владимира Макушкина