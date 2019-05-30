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30 мая 2019, 15:21



В России появится отцовский капитал.

Скорее всего, национальная программа начнёт работать на Дальнем Востоке. На реализацию проекта потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет. Пилотными регионами также станут Калининградская область, Севастополь и Крым, а чуть позже – и вся страна.

Просмотров:69 Ответственные отцы в России будут получать выплату за третьего ребёнка, сообщает газета «Известия». Субсидию получат папы, чьи дети рождены и воспитываются в одной семье. Многодетным мужчинам планируют выдавать около 450 тысяч рублей. При этом новая мера поддержки не исключает материнского капитала. Таким образом государство хочет простимулировать ответственных отцов, а соответствующее предложение в Госдуму внесла Общественная палата России.Скорее всего, национальная программа начнёт работать на Дальнем Востоке. На реализацию проекта потребуется 70–80 млрд рублей в течение пяти лет. Пилотными регионами также станут Калининградская область, Севастополь и Крым, а чуть позже – и вся страна.