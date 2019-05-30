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30 мая 2019, 15:25



Сегодня в Камышине на Фестивале малых городов России Норильская драма представит свою «Гиперборею».

Завершит конкурсную программу спектакль большой формы «Пьяные» Государственного русского драматического театра г. Стерлитамака. Церемония награждения начнется в 22.00. Победители традиционно представят свои спектакли в Москве на сцене Государственного театра наций. Напомним, XVII Фестиваль театров малых городов России проходит в Камышине с 23 по 30 мая. В этом году на фестиваль было подано более 200 заявок, из них отобрано 16 театров, три из которых участвуют в конкурсе впервые – это театры из Мирного, Няганя, а также Губахи Пермского края. В фестивале приняли участие более 400 человек, спектакли и лекции проходят на трёх площадках: в Камышинском драматическом театре, ДК «Текстильщик» и ЦКиД «Дружба». Жюри в этом году возглавляет Евгений Марчелли, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова. Фото газеты "Волгоградская правда"

Просмотров:65 Сегодня начался заключительный день XVII Фестиваля театров малых городов России. В номинации «Малая форма» будут представлены два спектакля: зрители увидят постановку Березниковского драматического театра «Бог ездит на велосипеде» и спектакль «Гиперборея. Плато Путорана» Норильского Заполярного театра драмы.Завершит конкурсную программу спектакль большой формы «Пьяные» Государственного русского драматического театра г. Стерлитамака.Церемония награждения начнется в 22.00. Победители традиционно представят свои спектакли в Москве на сцене Государственного театра наций.Напомним, XVII Фестиваль театров малых городов России проходит в Камышине с 23 по 30 мая. В этом году на фестиваль было подано более 200 заявок, из них отобрано 16 театров, три из которых участвуют в конкурсе впервые – это театры из Мирного, Няганя, а также Губахи Пермского края.В фестивале приняли участие более 400 человек, спектакли и лекции проходят на трёх площадках: в Камышинском драматическом театре, ДК «Текстильщик» и ЦКиД «Дружба». Жюри в этом году возглавляет Евгений Марчелли, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова.Фото газеты "Волгоградская правда"