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30 мая 2019, 16:31



Школы Норильска готовы принять детвору в городские оздоровительные лагеря.

Этим летом в городских оздоровительных лагерях побывают 1220 школьников. Первая смена продлится с 3 июня по 2 июля, в восьми школах в этот период отдохнут 860 школьников, во вторую смену, с 5 июля по 2 августа, в лагере побывают 360 юных норильчан. В первой смене будет работать восемь общеобразовательных учреждений: три в Норильске, одно в Кайеркане, три в Талнахе и одно в Оганере - школы № 32, 16, 8, 41, 42, 38, гимназии № 5 и 48. Во вторую смену будут работать пять школ – по две в Центральном районе и в Талнахе и одна школа в Кайеркане: № 16, 8, 36, 37, 38. Члены комиссии отметили, что в целом общеобразовательные учреждения к приёму детей готовы. Есть незначительные замечания по поводу мебели: когда дети придут в лагерь, столы и стулья предстоит подбирать с учётом их роста, а также - по пожарной сигнализации, например, на месте не оказалось инструкции. Организаторами продумана летняя программа мероприятий в лагере. Юных норильчан ждут различные экскурсии, походы в музей и кино, выезды на турбазу, соревнования, конкурсы. Досуг будет интересным и на любой вкус. У каждого школьного лагеря своя программа и тематика. Например, в школе № 8 гостей встретили пираты. Пушка на входе, Весёлый Роджер на флаге, книга по «Пиратологии». Таким же тематическим оформлением встречают и игровые комнаты, и комнаты отдыха, актовый и спортивный залы. Начальник лагеря Валерия Никель говорит, что пиратская тема очень популярна среди детей, и педагоги, и воспитатели с радостью подхватили её и воплотили в жизнь. На базе школы в первую смену будут работать пять отрядов, которые соберут 130 девчонок и мальчишек, во второй смене - четыре отряда для ста человек. Чтобы у детей на всё хватало сил, во всех учреждениях предусмотрено трёхразовое питание: завтрак, обед и полдник. Эта статья расходов ложится на плечи родителей, которым придётся заплатить за путёвки около 2800 рублей. Всего же на организацию детского отдыха в городских и выездных оздоровительных лагерях, а также на трудовые отряды школьников город тратит из местного бюджета более 114 миллионов рублей. У родителей, которые хотели бы, чтобы ребёнок попал в городской оздоровительный лагерь, есть шанс попасть в резерв на вторую смену. Заявление необходимо принести в управление общего и дошкольного образования на Кирова, 29, кабинет № 6. Фото Ирины Яринской

Просмотров:167 Готовность пришкольных лагерей к приёму детей проверила межведомственная комиссия, в состав которой традиционно входят специалисты управления общего и дошкольного образования, пожарного надзора, инспекции по делам несовершеннолетних.Этим летом в городских оздоровительных лагерях побывают 1220 школьников. Первая смена продлится с 3 июня по 2 июля, в восьми школах в этот период отдохнут 860 школьников, во вторую смену, с 5 июля по 2 августа, в лагере побывают 360 юных норильчан. В первой смене будет работать восемь общеобразовательных учреждений: три в Норильске, одно в Кайеркане, три в Талнахе и одно в Оганере - школы № 32, 16, 8, 41, 42, 38, гимназии № 5 и 48. Во вторую смену будут работать пять школ – по две в Центральном районе и в Талнахе и одна школа в Кайеркане: № 16, 8, 36, 37, 38.Члены комиссии отметили, что в целом общеобразовательные учреждения к приёму детей готовы. Есть незначительные замечания по поводу мебели: когда дети придут в лагерь, столы и стулья предстоит подбирать с учётом их роста, а также - по пожарной сигнализации, например, на месте не оказалось инструкции.Организаторами продумана летняя программа мероприятий в лагере. Юных норильчан ждут различные экскурсии, походы в музей и кино, выезды на турбазу, соревнования, конкурсы. Досуг будет интересным и на любой вкус. У каждого школьного лагеря своя программа и тематика. Например, в школе № 8 гостей встретили пираты. Пушка на входе, Весёлый Роджер на флаге, книга по «Пиратологии». Таким же тематическим оформлением встречают и игровые комнаты, и комнаты отдыха, актовый и спортивный залы. Начальник лагеря Валерия Никель говорит, что пиратская тема очень популярна среди детей, и педагоги, и воспитатели с радостью подхватили её и воплотили в жизнь. На базе школы в первую смену будут работать пять отрядов, которые соберут 130 девчонок и мальчишек, во второй смене - четыре отряда для ста человек.Чтобы у детей на всё хватало сил, во всех учреждениях предусмотрено трёхразовое питание: завтрак, обед и полдник. Эта статья расходов ложится на плечи родителей, которым придётся заплатить за путёвки около 2800 рублей. Всего же на организацию детского отдыха в городских и выездных оздоровительных лагерях, а также на трудовые отряды школьников город тратит из местного бюджета более 114 миллионов рублей.У родителей, которые хотели бы, чтобы ребёнок попал в городской оздоровительный лагерь, есть шанс попасть в резерв на вторую смену. Заявление необходимо принести в управление общего и дошкольного образования на Кирова, 29, кабинет № 6.Фото Ирины Яринской