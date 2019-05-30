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30 мая 2019, 16:53



Стройотряды студентов СКГМИ отправились в Норильск.

Производственная практика в Норильске проходит каждый год в рамках сотрудничества вуза и компании «Норникель». В течение четырёх месяцев студенты будут осваивать основы технологий горно-металлургической промышленности. Студенты ГМИ зарекомендовали себя с лучшей стороны на строительных площадках по всей стране, отмечает ректор вуза. Фото kavtoday.ru

Просмотров:192 На днях стройотряды Северо-Кавказского горно-металлургического института из дома торжественно проводили в Норильск, сообщает iryston.tv. В этом году на Север на практику отправились 130 студентов.Производственная практика в Норильске проходит каждый год в рамках сотрудничества вуза и компании «Норникель». В течение четырёх месяцев студенты будут осваивать основы технологий горно-металлургической промышленности. Студенты ГМИ зарекомендовали себя с лучшей стороны на строительных площадках по всей стране, отмечает ректор вуза.Фото kavtoday.ru