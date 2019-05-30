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30 мая 2019, 17:46



Двое норильчан осуждены за незаконный сбыт наркотиков.

Прокуратурой установлено, что осуждённые заранее договорились заказывать через интернет наркотические средства не только для себя, но и для сбыта их своим знакомым. В ноябре 2018 года сообщники продали наркотик, размер которого считается значительным, знакомому норильчанину. Покупатель участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», благодаря чему преступники были задержаны. Суд признал злоумышленников виновными и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание: мужчине - в виде лишения свободы на 13 лет 3 месяца, а с учётом особо опасного рецидива - с отбытием наказания в колонии особого режима; женщине суд назначил срок в 9 лет и 3 месяца, однако за аналогичное преступление она уже была осуждена в 2014 году, тогда ей назначили отсрочку, поскольку она воспитывала троих детей. Сейчас окончательным приговором норильчанка осуждена к лишению свободы на 13 лет с отбытием наказания в колонии общего режима.

Просмотров:154 Норильским городским судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины и женщины, обвиняемых по ст. 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц, в значительном размере по предварительному сговору.Прокуратурой установлено, что осуждённые заранее договорились заказывать через интернет наркотические средства не только для себя, но и для сбыта их своим знакомым. В ноябре 2018 года сообщники продали наркотик, размер которого считается значительным, знакомому норильчанину. Покупатель участвовал в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», благодаря чему преступники были задержаны.Суд признал злоумышленников виновными и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание: мужчине - в виде лишения свободы на 13 лет 3 месяца, а с учётом особо опасного рецидива - с отбытием наказания в колонии особого режима; женщине суд назначил срок в 9 лет и 3 месяца, однако за аналогичное преступление она уже была осуждена в 2014 году, тогда ей назначили отсрочку, поскольку она воспитывала троих детей. Сейчас окончательным приговором норильчанка осуждена к лишению свободы на 13 лет с отбытием наказания в колонии общего режима.