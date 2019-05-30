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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:18 Норильчан приглашают принять участие в создании мультимедийной галереи историко-мемориального комплекса «Дорога памяти».
17:57 Центр «Виктория» закрывается на летний ремонт.
17:46 Двое норильчан осуждены за незаконный сбыт наркотиков.
17:36 Неприёмный день в управлении соцполитики переносится на 7 июня.
16:53 Стройотряды студентов СКГМИ отправились в Норильск.
16:31 Школы Норильска готовы принять детвору в городские оздоровительные лагеря.
15:25 Сегодня в Камышине на Фестивале малых городов России Норильская драма представит свою «Гиперборею».
15:21 В России появится отцовский капитал.
12:56 Сегодня утром в аэропорту «Норильск» экстренно приземлился самолёт компании S7.
12:55 Норильские студенты приняли участие в краевом фестивале ГТО.
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