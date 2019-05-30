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30 мая 2019, 18:18



Норильчан приглашают принять участие в создании мультимедийной галереи историко-мемориального комплекса «Дорога памяти».

Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо загрузить информационные материалы об участниках Великой Отечественной войны на сайт проекта doroga.mil.ru или обратиться в военный комиссариат Норильска. Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Музей будет возведён на прихрамовой территории Главного храма Вооружённых сил России к 75-летию Великой Победы, сообщается на сайте проекта. Фото с сайта doroga.mil.ru

Просмотров:171 Это уникальный проект Министерства обороны России, призванный увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Он объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы ВОВ.Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо загрузить информационные материалы об участниках Великой Отечественной войны на сайт проекта doroga.mil.ru или обратиться в военный комиссариат Норильска. Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Музей будет возведён на прихрамовой территории Главного храма Вооружённых сил России к 75-летию Великой Победы, сообщается на сайте проекта.Фото с сайта doroga.mil.ru