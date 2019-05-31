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31 мая 2019, 09:47



Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в четвёртый раз собирает горожан для того, чтобы помочь детям.

Средства, собранные в ходе регистрации участников будут направлены на лечение и реабилитацию четырёх юных норильчан. Шестилетний Владислав Лисицын – аутист, и при помощи курсов реабилитации, увы, дорогостоящих, он маленькими шажочками движется к тому, чтобы успешнее взаимодействовать с миром. Нелли Крейс восемь лет, у неё диагноз ДЦП, но это не помешало девочке окончить первый класс. Сейчас все силы девочки и её родителей направлены на то, чтобы Нелли в будущем могла свободно передвигаться. Алану Габараеву всего три года, у него тяжёлое генетическое заболевание - спинномозговая атрофия. Есть острая необходимость в подключении мальчика к аппарату искусственного дыхания во время сна. Алине Орловой 16 лет, она уже третий год является благополучателем фонда «Территория добра». У девушки липома позвоночника и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, она с большим трудом ходит, но курсы реабилитации подарили ей надежду на улучшение состояния. Регистрация участников благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» начнется завтра в 14.00 на Театральной площади, куда прибудут праздничные колонны Чудо-Чадо-карнавала. Две стойки будут работать до 16 часов. Также регистрацию можно пройти на сайте благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru, кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!», и на электронной площадке https://t-dobra.timepad.ru/event/937332/. Минимальный размер взноса - 200 рублей, однако если у вас есть возможность внести большую сумму, то нужные средства будут собраны быстрее. Заявки от команд принимаются в офисе «Территории добра», на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд). Здесь же они получат стартовые пакеты - бандану, наклейку и значок. Телефон для справок 46-53-33, с 12.00 до 18.00. Плакаты с информацией о забеге будут размещены на автобусах и специальных досках для объявлений на остановках. На каждом плакате в углу находится QR-код: наведя на него мобильный телефон, тоже можно пройти регистрацию. – В 2016 году, когда задумывался этот проект, мы ожидали, что его поддержит около тысячи норильчан, но их оказалось около полутора тысяч. В 2017-м участников стало уже 2854, а в 2018-м – 3300, - говорит Наталья Коростелёва, заместитель главы Норильска по социальной политике. – Кто-то бежал сам, кто-то предпочёл остаться болельщиком, но чувствовалось, что мы радеем за общее дело. Я приглашаю горожан к активному участию и уверена, что нас станет ещё больше. Кстати, в соцсетях запущен челлендж «Я бегу», и вы можете передавать эстафету своим друзьям, знакомым и коллегам. Ирина Субочева, начальник управления культуры администрации Норильска, убеждена, что возможностей для добрых дел масса, главное – желание: - Сейчас в забеге появились новшества. Например, перед стартом вам предложат разогрев в ритме зумбы. Кроме того, в этом году дистанцию можно пройти с палками для скандинавской ходьбы – освоить этот популярный вид физической активности вам помогут на мастер-классе. Участники смогут сделать фото на память на фоне фирменного баннера в фотозоне, организованной Агентством развития Норильска. Поддерживают акцию и «Больничные клоуны», которые умеют создать нужное настроение у детей и взрослых. Это совсем нелишне, поскольку в последние годы на забег приходят целыми семьями. На финише для атлетов и всех горожан выступит одна из норильских рок-групп. Светлана Семенкова, и.о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», рассказала: - Всё началось с акции для корпоративных волонтёров в рамках программы «Комбинат добра». Но оказалось, что проект интересен многим горожанам, которые с радостью откликнулись на призыв и круг которых продолжает расширяться. - Суть проекта не только в том, чтобы собрать деньги для нуждающихся, – говорит Наталья Солодовник, председатель фонда «Территория добра». – Он о том, как самому можно научиться помогать другим, учить этому своих детей, а главное – делать добрые дела с пользой для собственного здоровья. Ещё до начала официальной регистрации её уже прошли 30 человек.

Просмотров:135 В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают администрация города, управление благотворительных программ «Норникеля», Агентство развития Норильска и общественные организации. Забег стартует 13 июля.Средства, собранные в ходе регистрации участников будут направлены на лечение и реабилитацию четырёх юных норильчан. Шестилетний Владислав Лисицын – аутист, и при помощи курсов реабилитации, увы, дорогостоящих, он маленькими шажочками движется к тому, чтобы успешнее взаимодействовать с миром. Нелли Крейс восемь лет, у неё диагноз ДЦП, но это не помешало девочке окончить первый класс. Сейчас все силы девочки и её родителей направлены на то, чтобы Нелли в будущем могла свободно передвигаться. Алану Габараеву всего три года, у него тяжёлое генетическое заболевание - спинномозговая атрофия. Есть острая необходимость в подключении мальчика к аппарату искусственного дыхания во время сна. Алине Орловой 16 лет, она уже третий год является благополучателем фонда «Территория добра». У девушки липома позвоночника и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, она с большим трудом ходит, но курсы реабилитации подарили ей надежду на улучшение состояния.Регистрация участников благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» начнется завтра в 14.00 на Театральной площади, куда прибудут праздничные колонны Чудо-Чадо-карнавала. Две стойки будут работать до 16 часов.Также регистрацию можно пройти на сайте благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru, кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!», и на электронной площадке https://t-dobra.timepad.ru/event/937332/. Минимальный размер взноса - 200 рублей, однако если у вас есть возможность внести большую сумму, то нужные средства будут собраны быстрее.Заявки от команд принимаются в офисе «Территории добра», на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд). Здесь же они получат стартовые пакеты - бандану, наклейку и значок. Телефон для справок 46-53-33, с 12.00 до 18.00.Плакаты с информацией о забеге будут размещены на автобусах и специальных досках для объявлений на остановках. На каждом плакате в углу находится QR-код: наведя на него мобильный телефон, тоже можно пройти регистрацию.– В 2016 году, когда задумывался этот проект, мы ожидали, что его поддержит около тысячи норильчан, но их оказалось около полутора тысяч. В 2017-м участников стало уже 2854, а в 2018-м – 3300, - говорит Наталья Коростелёва, заместитель главы Норильска по социальной политике. – Кто-то бежал сам, кто-то предпочёл остаться болельщиком, но чувствовалось, что мы радеем за общее дело. Я приглашаю горожан к активному участию и уверена, что нас станет ещё больше. Кстати, в соцсетях запущен челлендж «Я бегу», и вы можете передавать эстафету своим друзьям, знакомым и коллегам.Ирина Субочева, начальник управления культуры администрации Норильска, убеждена, что возможностей для добрых дел масса, главное – желание:- Сейчас в забеге появились новшества. Например, перед стартом вам предложат разогрев в ритме зумбы. Кроме того, в этом году дистанцию можно пройти с палками для скандинавской ходьбы – освоить этот популярный вид физической активности вам помогут на мастер-классе. Участники смогут сделать фото на память на фоне фирменного баннера в фотозоне, организованной Агентством развития Норильска. Поддерживают акцию и «Больничные клоуны», которые умеют создать нужное настроение у детей и взрослых. Это совсем нелишне, поскольку в последние годы на забег приходят целыми семьями. На финише для атлетов и всех горожан выступит одна из норильских рок-групп.Светлана Семенкова, и.о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», рассказала:- Всё началось с акции для корпоративных волонтёров в рамках программы «Комбинат добра». Но оказалось, что проект интересен многим горожанам, которые с радостью откликнулись на призыв и круг которых продолжает расширяться.- Суть проекта не только в том, чтобы собрать деньги для нуждающихся, – говорит Наталья Солодовник, председатель фонда «Территория добра». – Он о том, как самому можно научиться помогать другим, учить этому своих детей, а главное – делать добрые дела с пользой для собственного здоровья.Ещё до начала официальной регистрации её уже прошли 30 человек.