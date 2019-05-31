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31 мая 2019, 14:10

Краевая прокуратура не довольна приговорами мировых судей.


В течение 2018 года надзорное ведомство края внимательно анализировало приговоры мировых судей, говорится на портале krasn.pravo.ru. Выяснилось, что мировые судьи наиболее часто допускают ошибки при назначении наказания – то оно чрезмерно мягкое, то, наоборот, – слишком суровое. Проблема в том, что не все из них можно исправить, если выявлены они несвоевременно.
В минувшем году прокуроры 60 городов и районов края анализировали приговоры мировых судей. Информация проверялась и обобщалась краевой прокуратурой. Из вынесенных 7315 мировыми судьями приговоров пересмотрен 221, в том числе - по представлениям прокурора, 185 случаев. Эффективность апелляционного реагирования за 2018 год составила 83,7%.
В краевой прокуратуре отметили, что в большинстве случаев районные и городские прокуроры «активно реагируют на допущенные мировыми судьями нарушения», самостоятельно выявляют их и «устраняют их путём апелляционного обжалования».
Тем не менее в сфере уголовного судопроизводства есть нарушения, которые «остались без внимания прокуроров», и не были обжалованы в апелляционном порядке, что говорит «о ненадлежащем качестве их проверки в апелляционные сроки государственными обвинителями и отраслевыми помощниками». По указаниям апелляционного отдела краевой прокуратуры нижестоящими прокуратурами принесено пять апелляционных представлений, подготовлено два проекта кассационных представлений. Ещё четыре кассационных представления принесено непосредственно работниками апелляционного отдела краевой прокуратуры.
Большинство приговоров уже невозможно обжаловать, поскольку «допущенные судом нарушения закона фактически нельзя признать повлиявшими на исход дела, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения». Согласно ст. 401.6, ст. 401.15 УК РФ это «препятствует внесению кассационных представлений и требует своевременного выявления и оспаривания нарушений в апелляционные сроки», — посетовали в прокуратуре края. В случаях, когда на момент выявления нарушений осужденные уже отбыли наказание, а также «в связи с отсутствием по ряду дел фундаментальных нарушений», принесение кассационных представлений на приговоры мировых судей краевая прокуратура признала нецелесообразным.
По мнению прокуратуры, чаще всего уголовный закон нарушался при назначении мировыми судьями наказания.
Больше всего мировые судьи допускали ошибки при назначении наказания с учётом таких смягчающих обстоятельств, как явка с повинной и заглаживание причинённого преступлением вреда, согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, а также – при назначении наказания за неоконченное преступление и при рецидиве преступлений. Эти ошибки привели к назначению подсудимым «несправедливо мягкого наказания».

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