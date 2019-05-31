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31 мая 2019, 14:12



Сегодня кромка льда на Енисее сравнялась с прошлогодними показателями: лёд стоит на уровне Игарки.

Фото Дениса Гаськова

Просмотров:246 29 мая на Енисее в районе Игарки наблюдалась подвижка льда, которая продолжалась с 15 до 21 часа. Затем лёд остановился и сегодня находится на том же уровне. Граница ледового поля от столицы Таймыра сегодня примерно в 256 километрах. Высота воды в районе Игарки преодолела 10-метровую отметку, достигнув 1043 см. В Дудинке уровень воды достиг отметки в 9,6 метра, в Потапово – 6,29, в нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС – 7,88.Фото Дениса Гаськова