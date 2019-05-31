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31 мая 2019, 14:58



Изменились условия приёма в вузы Красноярского края на целевое обучение.

В этом году впервые размер квоты определялся правительством Российской Федерации и устанавливался дифференцированно. На большинстве направлений подготовки и специальностей он составляет 10% от количества бюджетных мест, но может достигать 90% на специальности «Системы управления летательными аппаратами», 80% на «Радиоэлектронные системы и комплексы» и других. В 2019 году абитуриенты, желающие получить высшее образование на условиях целевого обучения, столкнутся с нововведениями. Права и обязанности студентов и заказчиков (работодателей), предусмотренные договорами, существенно изменились. Теперь в качестве места будущего трудоустройства выпускника может быть указана конкретная организация; как вариант - характер деятельности организации-работодателя или выполняемая трудовая функция, должность, квалификация или вид работы. Определён и минимальный срок, в течение которого выпускнику необходимо будет отработать в указанной организации или на предприятии – не менее трёх лет. Более детально указываются меры поддержки, которые оказывает студенту заказчик договора. Договор может быть заключён с абитуриентом для поступления на места в пределах установленной квоты или в рамках общего конкурса. В любом случае обучение «целевика» будет вестись на бюджетной основе. Основные плюсы целевого обучения для работодателя – подготовка мотивированного специалиста, обладающего необходимыми навыками, для выпускника – гарантированное устройство на работу в соответствии с полученной квалификацией. Теперь всех претендентов на поступление в пределах «целевой квоты» ожидает конкурс, и их место в рейтинге будет зависеть от суммы баллов ЕГЭ, иных вступительных испытаний, а также баллов за индивидуальные достижения. В этом году у целеустремленных абитуриентов, заинтересованных в будущем трудоустройстве, ещё есть время, чтобы обратиться к работодателям с предложением о заключении договора на целевое обучение. Договор необходимо будет предоставить в приёмную комиссию при подаче заявления на поступление. Напомним, что перечень специальностей для приёма на целевое обучение в вузы уже определён. Ознакомиться с количеством целевых мест по конкретной специальности можно на сайтах высших образовательных заведений.

Просмотров:133 Вузы Красноярского края обновили на своих сайтах информацию о количестве мест для приёма на целевое обучение, сообщается на официальном краевом портале.В этом году впервые размер квоты определялся правительством Российской Федерации и устанавливался дифференцированно. На большинстве направлений подготовки и специальностей он составляет 10% от количества бюджетных мест, но может достигать 90% на специальности «Системы управления летательными аппаратами», 80% на «Радиоэлектронные системы и комплексы» и других.В 2019 году абитуриенты, желающие получить высшее образование на условиях целевого обучения, столкнутся с нововведениями. Права и обязанности студентов и заказчиков (работодателей), предусмотренные договорами, существенно изменились. Теперь в качестве места будущего трудоустройства выпускника может быть указана конкретная организация; как вариант - характер деятельности организации-работодателя или выполняемая трудовая функция, должность, квалификация или вид работы. Определён и минимальный срок, в течение которого выпускнику необходимо будет отработать в указанной организации или на предприятии – не менее трёх лет. Более детально указываются меры поддержки, которые оказывает студенту заказчик договора.Договор может быть заключён с абитуриентом для поступления на места в пределах установленной квоты или в рамках общего конкурса. В любом случае обучение «целевика» будет вестись на бюджетной основе. Основные плюсы целевого обучения для работодателя – подготовка мотивированного специалиста, обладающего необходимыми навыками, для выпускника – гарантированное устройство на работу в соответствии с полученной квалификацией.Теперь всех претендентов на поступление в пределах «целевой квоты» ожидает конкурс, и их место в рейтинге будет зависеть от суммы баллов ЕГЭ, иных вступительных испытаний, а также баллов за индивидуальные достижения.В этом году у целеустремленных абитуриентов, заинтересованных в будущем трудоустройстве, ещё есть время, чтобы обратиться к работодателям с предложением о заключении договора на целевое обучение. Договор необходимо будет предоставить в приёмную комиссию при подаче заявления на поступление.Напомним, что перечень специальностей для приёма на целевое обучение в вузы уже определён.Ознакомиться с количеством целевых мест по конкретной специальности можно на сайтах высших образовательных заведений.