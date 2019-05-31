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31 мая 2019, 16:05



Новогодние каникулы 2020 года в России будут короче, чем в предыдущие годы.

Сокращение числа дней отдыха в честь нового, 2020 года, произойдёт по «техническим причинам». Официальные выходные на Новый год и Рождество — это 1-8 января. Ещё два дня к «каникулам» обычно добавлялись за счёт 30 и 31 декабря, если они выпадали на выходные дни. В 2019 году последние дни года — это понедельник и вторник. Поэтому они будут рабочими. Выходные дни 4 и 5 января Минтруда предлагает перенести на такие же числа мая, чтобы россияне могли отдыхать пять дней. В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, майские праздники - с 1 по 5 мая и ко Дню Победы — с 9 по 11 мая; День России — с 12 по 14 июня, День народного единства — 4 ноября.

Просмотров:136 В следующем году новогодние каникулы в России продлятся всего 8 дней, а не десять, как раньше, сообщает «Российская газета».Сокращение числа дней отдыха в честь нового, 2020 года, произойдёт по «техническим причинам». Официальные выходные на Новый год и Рождество — это 1-8 января. Ещё два дня к «каникулам» обычно добавлялись за счёт 30 и 31 декабря, если они выпадали на выходные дни. В 2019 году последние дни года — это понедельник и вторник. Поэтому они будут рабочими.Выходные дни 4 и 5 января Минтруда предлагает перенести на такие же числа мая, чтобы россияне могли отдыхать пять дней.В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, майские праздники - с 1 по 5 мая и ко Дню Победы — с 9 по 11 мая; День России — с 12 по 14 июня, День народного единства — 4 ноября.