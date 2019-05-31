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31 мая 2019, 16:59



Наркоделец и взяточник в Норильске пойдёт под суд.

Ответственности за «незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства в значительном размере» мужчине избежать не удалось, более того, его участь усугублена ещё попыткой дачи взятки должностному лицу. Норильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, которое в ближайшее время рассмотрят в суде.

Просмотров:195 Мужчину задержали 19 марта этого года сотрудники транспортной полиции. В доме у него обнаружили анашу, смолу каннабиса, марихуану и коноплю. Хозяин понимал, что ему грозит серьёзное наказание, и, чтобы сотрудник Таймырского ЛО МВД России «забыл» о том, что увидел в квартире норильчанина, предложил ему взятку в 150 тысяч рублей. Деньги он положил в ежедневник, лежащий на рабочем столе полицейского.Ответственности за «незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства в значительном размере» мужчине избежать не удалось, более того, его участь усугублена ещё попыткой дачи взятки должностному лицу.Норильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, которое в ближайшее время рассмотрят в суде.