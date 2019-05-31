Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 мая 2019, 17:30



Головокружительные сальто, невероятные прыжки через препятствия, отличная физическая форма и восторг подростков - это всё о паркуре.

Сейчас занятия с ребятами ведёт опытный паркурщик Антон Терских, а помогает ему начинающий тренер Данила Филиппов. Ещё одна цель создания Школы паркура – это профилактика детского травматизма, ведь ребята, не имея навыков выполнения трюков и насмотревшись видео в соцсетях, экспериментируют на улицах и получают серьёзные травмы. Здесь тренер, профессиональный спортсмен, учит своих подопечных, как правильно приземляться, чтобы не травмироваться; как и где выполнять тот или иной трюк, какие нюансы необходимо при его выполнении учитывать. Положительный момент, не учтённый при создании Школы паркура, - на занятия потянулись подростки, которых принято называть трудными. Юлия Николаева говорит, что эти ребята готовы заниматься в зале сутками. Определённое количество квот отдано подросткам из детского дома, школы-интерната, детям-сиротам. Они будут посещать занятия бесплатно. В течение лета Школа паркура будет ежемесячно проводить мастер-классы. Официальное открытие школы состоится осенью (в октябре-ноябре), и тогда горожан ждёт настоящее шоу. Антон Терских, тренер, рассказывает, что на занятия приходят школьники от семи лет и старше. Мальчишек и девчонок привлекает нестандартность этого направления и возможность стать популярными в своей подростковой среде. Более того: такие занятия развивают координацию движения, выносливость, укрепляют различные группы мышц, создавая красивый рельеф тела, но главное - это движение в направлении здорового образа жизни. Фото центра развития личности

Просмотров:85 В центре развития личности «Старт» состоялась презентация Школы паркура. По словам руководителя центра Юлии Николаевой, идея открыть такое направление в центре родилась очень давно, но для начала нужно было найти педагога, который бы смог вести занятия. Несколько месяцев назад начали проводить пробные тренировки, самостоятельно сколотили тумбы разных размеров и высоты, подготовили стену. И оказалось, что направление чрезвычайно востребовано среди молодёжи. Подростки вереницей потянулись в центр. В итоге было решено подать заявку в грантовую программу «Мир новых возможностей». Проект одобрили, на выделенные средства было закуплено необходимое оборудование и спортивные снаряды, теперь в «Старте» с нетерпением ждут их прибытия на территорию. Это универсальное оборудование можно будет использовать как в помещениях, так и на улице, на городских площадках, устраивать паркур-шоу.Сейчас занятия с ребятами ведёт опытный паркурщик Антон Терских, а помогает ему начинающий тренер Данила Филиппов.Ещё одна цель создания Школы паркура – это профилактика детского травматизма, ведь ребята, не имея навыков выполнения трюков и насмотревшись видео в соцсетях, экспериментируют на улицах и получают серьёзные травмы. Здесь тренер, профессиональный спортсмен, учит своих подопечных, как правильно приземляться, чтобы не травмироваться; как и где выполнять тот или иной трюк, какие нюансы необходимо при его выполнении учитывать.Положительный момент, не учтённый при создании Школы паркура, - на занятия потянулись подростки, которых принято называть трудными. Юлия Николаева говорит, что эти ребята готовы заниматься в зале сутками. Определённое количество квот отдано подросткам из детского дома, школы-интерната, детям-сиротам. Они будут посещать занятия бесплатно.В течение лета Школа паркура будет ежемесячно проводить мастер-классы. Официальное открытие школы состоится осенью (в октябре-ноябре), и тогда горожан ждёт настоящее шоу.Антон Терских, тренер, рассказывает, что на занятия приходят школьники от семи лет и старше. Мальчишек и девчонок привлекает нестандартность этого направления и возможность стать популярными в своей подростковой среде. Более того: такие занятия развивают координацию движения, выносливость, укрепляют различные группы мышц, создавая красивый рельеф тела, но главное - это движение в направлении здорового образа жизни.Фото центра развития личности