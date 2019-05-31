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31 мая 2019, 17:35

Сегодня в Красноярском крае ЕГЭ по истории и химии пишут более 4,5 тысячи человек.


Продолжается основная волна ЕГЭ-2019, сегодня выпускники пишут экзамены по химии и истории. В крае историю выбрали 2564 выпускника, а химию – 1981. Для сдачи этих предметов в регионе открылось 85 пунктов, из них в Красноярске – 11, в труднодоступных территориях – 28. Один участник с ограниченными возможностями здоровья сдаёт экзамен на дому.
«Для выпускников процедура проведения ЕГЭ понятна. Перед экзаменами в школах неоднократно проводятся репетиционные экзамены, чтобы ознакомить с процедурой сдачи ЕГЭ. Все участники собраны и настроены на хороший результат», – отметила министр образования края Светлана Маковская.
Экзамен стартовал без технологических сбоев, ребята приступили к выполнению заданий.
Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Дополнительные материалы для сдачи экзамена приносить с собой не разрешается. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла. Экзамен проверяет знания по трём основным историческим периодам: «Древность и Средневековье», «Новая история» и «Новейшая история». К примеру, задания 13, 14 и 15 выполняются с использованием исторической карты или схемы. В этих заданиях, как правило, спрашивается имя человека, связанное с событиями на карте, географическое название (город, крепость, река) и (иногда) временной период.
Экзаменационная работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. На её выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл здесь – 36 баллов. Экзамен проверяет знания таких важнейших разделов школьного курса, как теоретические основы химии, неорганическая химия, органическая химия, методы познания в химии, химия и жизнь. К примеру, задание повышенной сложности предполагает решение задачи с уравнениями реакций.
Фото Ирины Яринской

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