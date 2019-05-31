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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:40 В двух домах Норильска - по ул.Комсомольской, 26, и ул. Советская, 1, - поменяется адресация.
18:33 Аэропорт «Норильск имени Николая Урванцева»: 44 российских аэропорта получили имена великих людей.
17:42 В России могут снова вернуться к сезонному переводу часов.
17:35 Сегодня в Красноярском крае ЕГЭ по истории и химии пишут более 4,5 тысячи человек.
17:30 Головокружительные сальто, невероятные прыжки через препятствия, отличная физическая форма и восторг подростков - это всё о паркуре.
16:59 Наркоделец и взяточник в Норильске пойдёт под суд.
16:05 Новогодние каникулы 2020 года в России будут короче, чем в предыдущие годы.
14:58 Изменились условия приёма в вузы Красноярского края на целевое обучение.
14:12 Сегодня кромка льда на Енисее сравнялась с прошлогодними показателями: лёд стоит на уровне Игарки.
14:10 Краевая прокуратура не довольна приговорами мировых судей.
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