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31 мая 2019, 17:42



В России могут снова вернуться к сезонному переводу часов.

В пояснительной записке указано, что проект позволит ввести в России более благоприятную систему исчисления времени. Сейчас в большинстве регионов России наблюдаются слишком ранние рассветы — солнце встаёт в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека. Также рано наступает закат. Все это неблагоприятно влияет на здоровье людей. «Солнечный свет в период сна и его недостаток в период бодрствования провоцируют проблемы со здоровьем, такие как бессонница, депрессии и психические расстройства, ожирение, заболевания опорно-двигательного аппарата и иные заболевания, связанные с малоподвижным образом жизни. После окончания рабочего дня существенно сокращены возможности для прогулок с детьми, отдыха на свежем воздухе, занятий спортом, работы на садовых участках, других хозяйственных дел», — поясняют авторы проекта. Для того чтобы выиграть до 200 дополнительных эффективных часов в год (для Красноярского края - 174 часа), депутаты предлагают вернуться к практике сезонного перевода времени. В последнее воскресенье марта часы нужно будет переводить на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад. По мнению экспертов, краткосрочная адаптация некоторых людей при переводе часов незначительна и её можно сравнить с переходом от рабочих дней к отпуску. Сейчас сезонный перевод часов применяется в 64 странах. Ученые до сих пор не пришли к выводу об эффективности этой меры и о том, как она влияет на здоровье людей. Фото Марины Андриюк

Просмотров:101 Соответствующий законопроект опубликовали на официальном сайте Государственной Думы.В пояснительной записке указано, что проект позволит ввести в России более благоприятную систему исчисления времени. Сейчас в большинстве регионов России наблюдаются слишком ранние рассветы — солнце встаёт в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека. Также рано наступает закат. Все это неблагоприятно влияет на здоровье людей.«Солнечный свет в период сна и его недостаток в период бодрствования провоцируют проблемы со здоровьем, такие как бессонница, депрессии и психические расстройства, ожирение, заболевания опорно-двигательного аппарата и иные заболевания, связанные с малоподвижным образом жизни. После окончания рабочего дня существенно сокращены возможности для прогулок с детьми, отдыха на свежем воздухе, занятий спортом, работы на садовых участках, других хозяйственных дел», — поясняют авторы проекта.Для того чтобы выиграть до 200 дополнительных эффективных часов в год (для Красноярского края - 174 часа), депутаты предлагают вернуться к практике сезонного перевода времени.В последнее воскресенье марта часы нужно будет переводить на час вперёд, а в последнее воскресенье октября — на час назад. По мнению экспертов, краткосрочная адаптация некоторых людей при переводе часов незначительна и её можно сравнить с переходом от рабочих дней к отпуску.Сейчас сезонный перевод часов применяется в 64 странах. Ученые до сих пор не пришли к выводу об эффективности этой меры и о том, как она влияет на здоровье людей.Фото Марины Андриюк