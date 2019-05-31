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31 мая 2019, 18:33



Аэропорт «Норильск имени Николая Урванцева»: 44 российских аэропорта получили имена великих людей.

Напомним, названия для воздушных гаваней выбирали в 2018 году. Для этого в рамках конкурса «Великие имена России» было организовано голосование, итоги которого подвели в декабре. Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что предстоящий процесс будет доименованием, а не переименованием аэропортов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:86 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 44 российским аэропортам имён людей, которые имеют особые заслуги перед Отечеством. Документ размещён на портале правовой информации.Напомним, названия для воздушных гаваней выбирали в 2018 году. Для этого в рамках конкурса «Великие имена России» было организовано голосование, итоги которого подвели в декабре. Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что предстоящий процесс будет доименованием, а не переименованием аэропортов.Фото Ирины Яринской