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31 мая 2019, 18:40



В двух домах Норильска - по ул.Комсомольской, 26, и ул. Советская, 1, - поменяется адресация.

Фото Светланы Гуниной

Просмотров:92 С 1 июня 2019 года в этих домах будут изменены номера квартир и подъездов. Так адреса квартир, сейчас относящихся к подъездам №1 и №2 по ул. Комсомольская, 26, будут переименованы в подъезд № 9 и №10 дома № 1 по ул.Советской, и продолжат его нумерацию. Адрес общежития по ул. Комсомольской, 26 будет изменён путём добавления литеры и станет называться - дом № 26а на ул. Комсомольской.Фото Светланы Гуниной