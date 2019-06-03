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3 июня 2019, 10:22



Норильчане отметили День соседей.

⠀ В рамках акции организовали праздничную программу «Добрые соседи» - во дворе Игарской, 18. ⠀ По словам члена политического совета Норильского городского Совета политической партии «Единая Россия» Елены Косицыной, праздник начался с танцевальных мастер-классов и аквагрима, затем прошли командно-эстафетные игры с мячом, в которых приняли участие дошкольники и дети младшего школьного возраста. Помогали в проведении праздника активисты из "Молодой гвардии". В завершении мероприятия юные участники получили сладости, наборы для творчества и сувениры. Дети были очень довольны не только праздничной атмосферой, но и собственными достижениями. ⠀ Параллельно были организованы консультации специалистов в области ЖКХ и юристов. Предварительно активисты расклеили приглашения на праздничную акцию на доски объявлений близлежащих домов, поэтому жители приходили с конкретными вопросами и предложениями. ⠀ «В основном вопросы граждан были личного характера, но интересовали людей и составляющие платы за коммунальные услуги, порядок отключения отопления в летний период, проведение ремонта в подъездах. В ходе мероприятия прошло анкетирование для выявления оценки качества обслуживания населения», — рассказывает депутат Норильского городского Совета Татьяна Скорик. ⠀ «Мы возвращаем добрую традицию — отмечать праздники вместе с соседями. Кроме того, такие встречи проходят довольно познавательно для квартиросъёмщиков — повышается информированность в области ЖКХ и права, культура проживания. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы соседи дружили, уважали, прислушивались друг к другу, и, на самом деле, есть результат этого объединения: люди стали чаще обращаться за консультацией к специалистам и более бережно относиться к общему имуществу. Если такие мероприятия будут происходить в большем количестве дворов нашего города, наверное, мы станем добрее и будем ценить каждый свой двор», – прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Жигулин. ⠀ Начальник отдела теплоэнергетики управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска Артём Парежев отмечает, что с 2015 по 2018 год в акции приняли участие более 200 000 человек из 82 субъектов Российской Федерации. Фото участников акции

Просмотров:242 31 мая в Талнахе состоялась V Всероссийская акция «Международный день соседей» в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя».В рамках акции организовали праздничную программу «Добрые соседи» - во дворе Игарской, 18.По словам члена политического совета Норильского городского Совета политической партии «Единая Россия» Елены Косицыной, праздник начался с танцевальных мастер-классов и аквагрима, затем прошли командно-эстафетные игры с мячом, в которых приняли участие дошкольники и дети младшего школьного возраста. Помогали в проведении праздника активисты из "Молодой гвардии". В завершении мероприятия юные участники получили сладости, наборы для творчества и сувениры. Дети были очень довольны не только праздничной атмосферой, но и собственными достижениями.Параллельно были организованы консультации специалистов в области ЖКХ и юристов. Предварительно активисты расклеили приглашения на праздничную акцию на доски объявлений близлежащих домов, поэтому жители приходили с конкретными вопросами и предложениями.«В основном вопросы граждан были личного характера, но интересовали людей и составляющие платы за коммунальные услуги, порядок отключения отопления в летний период, проведение ремонта в подъездах. В ходе мероприятия прошло анкетирование для выявления оценки качества обслуживания населения», — рассказывает депутат Норильского городского Совета Татьяна Скорик.«Мы возвращаем добрую традицию — отмечать праздники вместе с соседями. Кроме того, такие встречи проходят довольно познавательно для квартиросъёмщиков — повышается информированность в области ЖКХ и права, культура проживания. Акция в первую очередь направлена на то, чтобы соседи дружили, уважали, прислушивались друг к другу, и, на самом деле, есть результат этого объединения: люди стали чаще обращаться за консультацией к специалистам и более бережно относиться к общему имуществу. Если такие мероприятия будут происходить в большем количестве дворов нашего города, наверное, мы станем добрее и будем ценить каждый свой двор», – прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Жигулин.Начальник отдела теплоэнергетики управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска Артём Парежев отмечает, что с 2015 по 2018 год в акции приняли участие более 200 000 человек из 82 субъектов Российской Федерации.Фото участников акции