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3 июня 2019, 10:50



Главой Таймыра избран Евгений Вершинин.

Ранее он возглавлял главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю. Евгений Вершинин был избран главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в минувшую пятницу на пятом заседании III сессии районного Совета депутатов. В ходе заседания председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на этот пост - начальник управления территориальной политики губернатора Красноярского края Владимир Богданов ознакомил депутатов с результатами конкурса. - По итогам двух этапов конкурсных испытаний комиссией принято единогласное решение вынести на сессию районного Совета депутатов две кандидатуры на пост главы Таймыра - Евгения Вершинина и Сергея Скорина, - сообщил Владимир Богданов. Далее к избранию главы Таймыра приступили депутаты. По итогам тайного голосования за кандидатуру Евгения Вершинина проголосовали единогласно все 14 депутатов, сообщили в администрации района. Новый руководитель Таймыра принёс присягу, пообещав честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности. С вступлением в должность Евгения Вершинина поздравили краевые власти, руководство Норильска, депутаты районного Совета, представители общественности и коренных этносов Таймыра. Последние пожелали новому руководителю территории ценить традиции и обычаи коренных северян. Фото www.taimyr24.ru

Просмотров:236 Ранее он возглавлял главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю.Евгений Вершинин был избран главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в минувшую пятницу на пятом заседании III сессии районного Совета депутатов. В ходе заседания председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на этот пост - начальник управления территориальной политики губернатора Красноярского края Владимир Богданов ознакомил депутатов с результатами конкурса.- По итогам двух этапов конкурсных испытаний комиссией принято единогласное решение вынести на сессию районного Совета депутатов две кандидатуры на пост главы Таймыра - Евгения Вершинина и Сергея Скорина, - сообщил Владимир Богданов.Далее к избранию главы Таймыра приступили депутаты. По итогам тайного голосования за кандидатуру Евгения Вершинина проголосовали единогласно все 14 депутатов, сообщили в администрации района.Новый руководитель Таймыра принёс присягу, пообещав честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности. С вступлением в должность Евгения Вершинина поздравили краевые власти, руководство Норильска, депутаты районного Совета, представители общественности и коренных этносов Таймыра. Последние пожелали новому руководителю территории ценить традиции и обычаи коренных северян.Фото www.taimyr24.ru