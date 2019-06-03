Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 июня 2019, 11:10



В Дудинке на Енисее зафиксирована первая подвижка льда.

Повышение уровня воды на 226 см за сутки, а также продолжительные подвижки зарегистрированы в районе посёлка Потапово. Сейчас там – 10 м 22 см. В городе Игарка - ледоход 6 баллов. Здесь уровень воды в Енисее составил 12 м 02 см, за сутки он снизился на 19 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 281 см и сейчас находится на отметке 12 м 54 см. Кромка льда на Енисее находится выше о. Плахинский, что в 191 км от Дудинки, в то время как в прошлом году была в 200 км от нас. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:1778 Уровень воды продолжает подниматься. По информации управления по делам ГО и ЧС администрации Таймыра, по состоянию на 7 часов 3 июня вода находится на отметке 11 м 98 см, за сутки прибыло 115 см. Накануне специалистами зафиксирована получасовая подвижка льда.Повышение уровня воды на 226 см за сутки, а также продолжительные подвижки зарегистрированы в районе посёлка Потапово. Сейчас там – 10 м 22 см.В городе Игарка - ледоход 6 баллов. Здесь уровень воды в Енисее составил 12 м 02 см, за сутки он снизился на 19 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 281 см и сейчас находится на отметке 12 м 54 см.Кромка льда на Енисее находится выше о. Плахинский, что в 191 км от Дудинки, в то время как в прошлом году была в 200 км от нас.Фото Владимира Макушкина