Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 июня 2019, 12:12



Сегодня, 3 июня, вся страна переходит на цифровое телевидение.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате приём обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населённых пунктах России. В случае если в доме отсутствует телевизионная антенна коллективного пользования, то для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах электроники.

Просмотров:248 Получить консультации по цифровому эфирному телевизионному вещанию можно в городской антенной службе по телефону 42-10-31 в будни с 9 до 18 часов (технический перерыв с 13 до 15 часов). Специалисты службы готовы ответить на все вопросы технического характера, а также принять заявки на подключение и обслуживание телевизионной антенны коллективного пользования, сообщили в администрации Норильска.Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате приём обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населённых пунктах России.В случае если в доме отсутствует телевизионная антенна коллективного пользования, то для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах электроники.