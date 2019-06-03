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3 июня 2019, 12:23

В Норильске прошли масштабные командно-штабные учения.


В них были задействованы представители управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, газоспасательной службы, службы по контролю за атмосферой, полицейские, медработники и сотрудники МЧС.
Согласно тактическому замыслу, в результате разгерметизации железнодорожной цистерны произошёл розлив нефтепродуктов, которые впоследствии загорелись, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю. Условно пострадали 5 человек, которые получили «ожоги» разной степени тяжести. Отрабатывая алгоритм совместных действий при ликвидации условной ЧС, сотрудники МЧС тушили горящие нефтепродукты. На месте «ЧС» работал оперативный штаб, который координировал действия всех подразделений во время её ликвидации. Всего в мероприятии приняли участие 44 человека, 12 единиц техники, в том числе ремонтный поезд.
Подобные учения, в условиях, максимально приближённых к боевым, помогают не только повысить уровень подготовки сотрудников МЧС, но и также получить бесценный опыт взаимодействия различных ведомств и служб в условиях чрезвычайных ситуаций, отметили в ГУ МЧС края.
Фото 24.mchs.gov.ru

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    Список новостей

 3 июня 2019 
20:25   Участниками акции «Сохрани жизнь велосипедиста» стали 72 человека. 18:10   В Норильске прошёл Чудо-Чадо-карнавал. В этом году большое костюмированное шоу отличалось оригинальной эстетикой, высоким мастерством интерактивной игры и посвящалось теме театра.
17:59   1 июня Кайеркан раскрасил детей «Красками лета». 17:58   Более четырёх тысяч таймырцев и норильчан приняли участие в фестивале «Танцующий лёд».
17:30   В минувшие выходные Молодёжный центр Кайеркана превратился в детский. 16:10   На ЕГЭ по русскому языку у одного из выпускников обнаружили телефон, и теперь он останется без аттестата.
16:05   Тхэквондист Роман Ярмолюк стал победителем второго этапа летней спартакиады учащихся России. 15:31   В Норильске прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защиты детей.
15:26   Из четырех аварийных гостинок Норильска расселили всего чуть больше трети жильцов. 14:52   Поклонники творчества норильского поэта Валерия Кравца празднуют его 80-летие.
14:24   Краевые парламентарии поддержали временные поправки в «закон о тишине», предложенные депутатами Норильска. 13:30   В сети появился сайт-клон авиакомпании NordStar, пассажиров просят быть внимательнее.
12:49   В России отменили внутрисетевой роуминг. 12:29   Два замминистра цифрового развития появились в правительстве региона.
12:23   В Норильске прошли масштабные командно-штабные учения. 12:12   Сегодня, 3 июня, вся страна переходит на цифровое телевидение.
11:10   В Дудинке на Енисее зафиксирована первая подвижка льда. 10:50   Главой Таймыра избран Евгений Вершинин.
10:22   Норильчане отметили День соседей.

 31 мая 2019 
18:40   В двух домах Норильска - по ул.Комсомольской, 26, и ул. Советская, 1, - поменяется адресация. 18:33   Аэропорт «Норильск имени Николая Урванцева»: 44 российских аэропорта получили имена великих людей.
17:42   В России могут снова вернуться к сезонному переводу часов. 17:35   Сегодня в Красноярском крае ЕГЭ по истории и химии пишут более 4,5 тысячи человек.
17:30   Головокружительные сальто, невероятные прыжки через препятствия, отличная физическая форма и восторг подростков - это всё о паркуре. 16:59   Наркоделец и взяточник в Норильске пойдёт под суд.
16:05   Новогодние каникулы 2020 года в России будут короче, чем в предыдущие годы. 14:58   Изменились условия приёма в вузы Красноярского края на целевое обучение.
14:12   Сегодня кромка льда на Енисее сравнялась с прошлогодними показателями: лёд стоит на уровне Игарки. 14:10   Краевая прокуратура не довольна приговорами мировых судей.
09:47   Благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в четвёртый раз собирает горожан для того, чтобы помочь детям.

 30 мая 2019 
18:18   Норильчан приглашают принять участие в создании мультимедийной галереи историко-мемориального комплекса «Дорога памяти». 17:57   Центр «Виктория» закрывается на летний ремонт.
17:46   Двое норильчан осуждены за незаконный сбыт наркотиков. 17:36   Неприёмный день в управлении соцполитики переносится на 7 июня.
16:53   Стройотряды студентов СКГМИ отправились в Норильск. 16:31   Школы Норильска готовы принять детвору в городские оздоровительные лагеря.
15:25   Сегодня в Камышине на Фестивале малых городов России Норильская драма представит свою «Гиперборею». 15:21   В России появится отцовский капитал.
12:56   Сегодня утром в аэропорту «Норильск» экстренно приземлился самолёт компании S7. 12:55   Норильские студенты приняли участие в краевом фестивале ГТО.
12:49   Команда «Норникеля» удостоена госнаград за строительство Быстринского ГОКа. 12:43   Музей Норильска и фотоклуб «Таймыр» в очередной раз проводят «ТаймырФотоГода-2019».
10:00   Управление городского хозяйства проверило работу Центральной службы учёта ресурсов. Оказалось, компания не занимается поверкой приборов учета.

 29 мая 2019 
17:24   Норильск готовится к завершению отопительного сезона, которое ожидается в 10-15-х числах июня. 15:59   Сегодня все норильские 11-классники сели за парты, чтобы решить экзаменационные задачи по математике.
15:31   Всероссийский олимпийский день позволит красноярцам окунуться в атмосферу зимней Универсиады - 2019. 15:10   В эти выходные в Норильске пройдёт акция «Сохрани жизнь велосипедиста».
14:34   В Игарке наблюдается активный ледоход, причалы Дудинки затоплены: вода прибывает. 14:33   Норильские полицейские провели учебные сборы с десятиклассниками.
13:50   В Красноярском крае насчитали 32 тысячи злостных алиментщиков. Норильск по количеству неплательщиков на втором месте.




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