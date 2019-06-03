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3 июня 2019, 12:23



В Норильске прошли масштабные командно-штабные учения.

Согласно тактическому замыслу, в результате разгерметизации железнодорожной цистерны произошёл розлив нефтепродуктов, которые впоследствии загорелись, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю. Условно пострадали 5 человек, которые получили «ожоги» разной степени тяжести. Отрабатывая алгоритм совместных действий при ликвидации условной ЧС, сотрудники МЧС тушили горящие нефтепродукты. На месте «ЧС» работал оперативный штаб, который координировал действия всех подразделений во время её ликвидации. Всего в мероприятии приняли участие 44 человека, 12 единиц техники, в том числе ремонтный поезд. Подобные учения, в условиях, максимально приближённых к боевым, помогают не только повысить уровень подготовки сотрудников МЧС, но и также получить бесценный опыт взаимодействия различных ведомств и служб в условиях чрезвычайных ситуаций, отметили в ГУ МЧС края. Фото 24.mchs.gov.ru

Просмотров:265 В них были задействованы представители управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города, газоспасательной службы, службы по контролю за атмосферой, полицейские, медработники и сотрудники МЧС.Согласно тактическому замыслу, в результате разгерметизации железнодорожной цистерны произошёл розлив нефтепродуктов, которые впоследствии загорелись, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю. Условно пострадали 5 человек, которые получили «ожоги» разной степени тяжести. Отрабатывая алгоритм совместных действий при ликвидации условной ЧС, сотрудники МЧС тушили горящие нефтепродукты. На месте «ЧС» работал оперативный штаб, который координировал действия всех подразделений во время её ликвидации. Всего в мероприятии приняли участие 44 человека, 12 единиц техники, в том числе ремонтный поезд.Подобные учения, в условиях, максимально приближённых к боевым, помогают не только повысить уровень подготовки сотрудников МЧС, но и также получить бесценный опыт взаимодействия различных ведомств и служб в условиях чрезвычайных ситуаций, отметили в ГУ МЧС края.Фото 24.mchs.gov.ru