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3 июня 2019, 12:29



Два замминистра цифрового развития появились в правительстве региона.

В тот же день в ведомстве появился ещё один заместитель руководителя - Юрий Глухов назначен на должность начальника отдела бюджетной политики министерства цифрового развития на три года.

Просмотров:207 На должность заместителя министра – начальника отдела автоматизации государственных и муниципальных услуг министерства цифрового развития Красноярского края назначен Дмитрий Хорунов, сообщает «Наш Красноярский край». Соответствующее распоряжение правительства региона оговаривает трёхлетний срок контракта чиновника. Распоряжение подписал первый заместитель губернатора – председатель правительства края. Распоряжение вступило в силу 31 мая 2019 года.В тот же день в ведомстве появился ещё один заместитель руководителя - Юрий Глухов назначен на должность начальника отдела бюджетной политики министерства цифрового развития на три года.