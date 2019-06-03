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3 июня 2019, 12:49



В России отменили внутрисетевой роуминг.

Фактически дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри России операторы «большой четверки» («МТС», «Мегафон», «Билайн» и Tele2) не берут уже с августа прошлого года — компании исполняют постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет РИА-Новости. Теперь это закреплено постановлением правительства. Таким образом, абонент, выезжающий из домашнего региона в любую точку России, не обязан приобретать дополнительные опции в регионе прибытия: минуты звонков и гигабайты интернет-трафика расходуются по подключенному тарифу. По оценкам аналитиков, сейчас сотовые операторы уже перевели около 70 процентов клиентов на пакетные предложения. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:231 С 1 июня все входящие звонки бесплатные на территории всей страны. Стоимость смс-сообщений и исходящих вызовов сохранится в рамках того пакета услуг, которым пользуется клиент.Фактически дополнительную плату за услуги связи в поездках внутри России операторы «большой четверки» («МТС», «Мегафон», «Билайн» и Tele2) не берут уже с августа прошлого года — компании исполняют постановление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет РИА-Новости. Теперь это закреплено постановлением правительства.Таким образом, абонент, выезжающий из домашнего региона в любую точку России, не обязан приобретать дополнительные опции в регионе прибытия: минуты звонков и гигабайты интернет-трафика расходуются по подключенному тарифу. По оценкам аналитиков, сейчас сотовые операторы уже перевели около 70 процентов клиентов на пакетные предложения.Фото из архива "Заполярной правды"